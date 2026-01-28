Račun s benzinske iz 1998. izazvao buru kod Hrvata: Jesmo li tada zaista živjeli bolje?

Jedan požutjeli račun s Inine benzinske postaje, datiran 24. srpnja 1998., postao je neočekivana internetska senzacija. Pronađen tijekom čišćenja starog automobila, ovaj relikt prošlosti koji prikazuje cijenu litre Eurosupera 95 od svega 3,85 kuna (današnjih otprilike 0,51 €), pokrenuo je na hrvatskom Redditu žustru raspravu o inflaciji, kupovnoj moći i vječnom pitanju je li život prije gotovo tri desetljeća zaista bio povoljniji.

Objava je u kratkom roku prikupila stotine glasova i desetke komentara, a korisnici su se odmah uhvatili detalja. Račun izdan u Karlobagu pokazuje da je puni spremnik od 57 litara koštao 220 kuna, odnosno oko 29 eura.

Uz nevjerojatno nisku cijenu goriva, mnogima je za oko zapela i stopa PDV-a od 22 posto te ime zaposlenika koji je izdao račun: Jure Došen. Pitanje "Di je Jure danas?" postalo je jedno od glavnih u raspravi, a neki su se našalili kako bi ga Ina trebala angažirati za neku od svojih budućih reklamnih kampanja.

Kupovna moć nekad i sad: Brojke protiv osjećaja

Iako je objava probudila nostalgiju, rasprava se brzo pretvorila u ozbiljnu ekonomsku analizu. Komentar s najviše glasova ponudio je konkretnu računicu koja sugerira da danas živimo bolje, barem što se tiče goriva.

"Prosječna plaća tad je bila oko 2700 kn, znači mogao si kupiti 701 litru. Danas je prosječna plaća 1500 eura a cijena goriva 1,42 eura, znači možeš kupiti 1056 litara", istaknuo je jedan korisnik. Prema toj logici, kupovna moć za gorivo značajno je porasla.

Međutim, mnogi se nisu složili s tako jednostavnim zaključkom. Ubrzo se razvila debata o razlici između prosječne i medijalne plaće, pri čemu su neki tvrdili da je ta razlika 1998. bila manja, što bi značilo da je "običan" radnik tada mogao priuštiti više u odnosu na prosjek nego danas. Drugi su pak podsjetili da je stopa nezaposlenosti bila osjetno veća, pa mnogi tada uopće nisu imali primanja.

Rasprava se proširila i na ostale troškove života; korisnici su isticali kako danas imamo izdatke koji 1998. nisu postojali ili su bili zanemarivi, poput interneta, mobilnih tarifa i raznih pretplata, dok su cijene nekretnina u međuvremenu eksplodirale.

Tehnička čuda prošlosti i izdržljivost računa

Osim ekonomske debate, korisnike je fascinirala i sama fizička izdržljivost računa. "Je mi čudan i ček, lol, al zapravo je najčudnije da je račun izdržao, a ne izblijedio", napisao je jedan komentator. Misterij je brzo riješen: za razliku od današnjih računa ispisanih na termalnom papiru koji izblijede za nekoliko mjeseci, ovaj je otisnut pomoću matričnog pisača s tintnom vrpcom, tehnologijom koja jamči dugovječnost.

Ova spoznaja potaknula je i razgovor o problematičnoj kvaliteti današnjih računa, posebice kada je riječ o dokazivanju jamstva za kupljene proizvode.

Cijeloj priči šarmantan je detalj dodao i sam autor objave, otkrivši da je račun pronašao tijekom popravka ručne kočnice na svom Jeepu Cherokee XJ iz 1993. godine, što je dodatno pojačalo nostalgičnu atmosferu. Na kraju, ova viralna objava savršeno je pokazala jaz između statističkih podataka i percepcije javnosti. Iako brojke govore da si danas za prosječnu plaću možemo priuštiti više goriva, "cjenovni šok" pri pogledu na iznos od pola eura po litri, uz sve veće životne troškove, i dalje hrani nostalgiju i osjećaj da su neka vremena bila jednostavnija i lakša.

POGLEDAJTE VIDEO Snimke od kojih hvata jeza: Cijeli grad visi na litici, mještani godinama upozoravali na katastrofu