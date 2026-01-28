Razotkrivena ružna tajna hrvatskih poslodavaca, ljudi su šokirani: 'Ni tamo me nisu htjeli'

Jedna naizgled humoristična objava na hrvatskom Redditu pokrenula je živu raspravu o temi koja je mnogima bolno poznata: diskriminaciji na temelju izgleda na radnome mjestu. Pod naslovom 'Slaja je za komade, vidimo te više na odjelu sengula', korisnik je na satiričan način sažeo 'javnu tajnu' brojnih uslužnih djelatnosti u Hrvatskoj, gdje atraktivnost zaposlenika nerijetko određuje hoće li raditi na istaknutoj poziciji ili 'u pozadini'.

Objava, koja koristi kolokvijalni jezik gdje je 'slaja' sladoled, 'komadi' atraktivne osobe, a 'sengula' sendvič, cilja na raširenu praksu u turizmu i trgovini. Prema tom nepisanom pravilu, vizualno privlačniji zaposlenici dobivaju poslove na prvoj liniji, poput prodaje sladoleda na šetnicama, dok se oni koji ne zadovoljavaju stroge estetske kriterije raspoređuju na manje vidljiva, ali često i teža radna mjesta, kao što je rad na odjelu delikatesa ili u kuhinji.

Iako je objava izazvala smijeh, komentari ispod nje otkrili su da se iza humora krije duboko ukorijenjena frustracija.

'Ja bih se bacila s balkona'

Rasprava je brzo postala platforma za dijeljenje osobnih, često gorkih iskustava. Korisnici su se počeli nadovezivati vlastitim pričama koje potvrđuju postojanje takozvane "privilegije ljepote". Jedna korisnica podijelila je svoje sjećanje: "Ja sam dijelila kolače i sladoled u sali, ali ček, sad kad se prisjećam toga, makli su me na dopunjavanje pladnjeva. A sladoled je nastavila dijelit zgodna plava cura!".

Drugi su se nadovezali s crnim humorom, pa je tako jedan komentar glasio: "Mene nisu htjeli ni na salamama, kakvi sendviči". Duhovit, ali i poražavajući komentar "Sjajno bi se uklopila u nas suhomesnati tim" prikupio je velik broj glasova, pokazujući koliko je tema rezonirala sa zajednicom.

Reakcije su varirale od šoka, poput komentara "ja bih se bacila s balkona", do rezigniranog prihvaćanja situacije kao nečega što je postalo normalno.

Šira slika u kontekstu inflacije i manjka radnika

Ova rasprava događa se u vrijeme kada Hrvatska bilježi značajan porast cijena hrane, s projekcijama koje ukazuju na rast od 4.1% u 2026. godini, što je dvostruko više od prosjeka eurozone.

U takvim ekonomskim uvjetima, poslovi u uslužnom sektoru, koje često obavljaju studenti i mladi, postaju ključni za krpanje kućnog budžeta. Zbog toga diskriminatorne prakse koje se temelje na izgledu postaju još apsurdnije i bolnije.

Dodatni paradoks leži u činjenici da se Hrvatska suočava s kroničnim nedostatkom radne snage, osobito u turizmu i trgovini. Dok poslodavci javno govore o poteškoćama u pronalasku radnika, iza zatvorenih vrata očito se i dalje provodi selekcija temeljena na površnim kriterijima.

"Sortiranje" radnika na one za "sladoled" i one za "sendviče" nije samo ponižavajuće za pojedince, već je i kontraproduktivno u situaciji kada je svaki radnik potreban. Reddit je tako još jednom poslužio kao ventil za iskazivanje nezadovoljstva i razotkrivanje problema o kojima se u javnosti rijetko govori otvoreno.

