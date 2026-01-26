Hrvat otkrio zamku koja je mnoge skupo koštala, a pravi razlog za žurbu je još gori

Naizgled jednostavno pitanje o prijenosu vlasništva stana s majke na dijete, postavljeno na hrvatskom Redditu, pokrenulo je lavinu korisnih savjeta i otkrilo složenu pozadinu s kojom se suočavaju mnogi vlasnici nekretnina u Hrvatskoj početkom 2026. godine.

Korisnik je zatražio najbezbolniji način za prijepis stana koji planira iznajmljivati, a odgovori zajednice rasvijetlili su ne samo proceduru, već i potencijalne pravne zamke te pravi razlog žurbe – novi porez na nekretnine.

Rasprava je brzo potvrdila da je darovni ugovor između roditelja i djeteta, takozvana uspravna linija, financijski najpovoljnije rješenje. Kako je jedan od komentatora istaknuo, takav prijenos oslobođen je plaćanja poreza na promet nekretnina od tri posto, a cijeli se postupak može riješiti kod javnog bilježnika. Korisnici su uputili autora na portal Uređena zemlja, gdje se mogu provjeriti svi potrebni podaci o nekretnini za sastavljanje ugovora. Ipak, ono što je uslijedilo pokazalo je da "najjeftinije" ne znači uvijek i "najjednostavnije".

Skrivena opasnost darovnog ugovora

Najviše pažnje privukao je komentar koji je upozorio na čestu, ali zanemarenu pravnu zamku: pravo braće i sestara na nužni dio. Naime, ako primatelj dara ima braću ili sestre, oni u budućnosti, nakon smrti roditelja, mogu sudskim putem osporavati darovni ugovor kako bi namirili svoj zakonom zajamčeni nužni dio nasljedstva. To može dovesti do dugotrajnih i neugodnih obiteljskih sporova.

Zajednica je ponudila i konkretno rješenje za ovu situaciju. Umjesto klasičnog darovnog ugovora, predložen je "ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života". Za sklapanje ovog ugovora potrebna je suglasnost svih potencijalnih nasljednika, odnosno braće i sestara, koji ga zajedno s roditeljem potpisuju kod javnog bilježnika.

Iako procedura zahtijeva okupljanje cijele obitelji, ona pruža potpunu pravnu sigurnost i sprječava bilo kakva buduća osporavanja. Rasprava je također ispravila netočne navode jednog korisnika koji je tvrdio da se dar za života ne može dirati, čime je pokazala snagu kolektivne provjere informacija.

Pravi razlog žurbe: Novi porez na prazne nekretnine

Iako se na prvu čini kao standardno obiteljsko pravno pitanje, kontekst u kojem je objava nastala otkriva dublje ekonomske motive. Naime, od početka 2025. godine u Hrvatskoj je na snazi velika porezna reforma koja je uvela novi, obvezni porez na nekretnine koje se ne koriste za stanovanje ili dugoročni najam. Upravo u siječnju 2026., kada je post objavljen, porezna uprava započela je s masovnim slanjem rješenja vlasnicima praznih stanova.

Budući da je autor naveo kako je stan trenutno prazan, a planiraju ga iznajmljivati, jasno je da je transfer vlasništva i pronalazak podstanara motiviran izbjegavanjem ovog novog nameta, koji se kreće od 0.60 do osam eura po kvadratnom metru. Dodatnu hitnost stvara i rok do 31. ožujka 2026., do kojeg vlasnici moraju prijaviti promjenu statusa nekretnine, poput novog vlasnika ili sklopljenog ugovora o najmu, kako bi izbjegli plaćanje poreza za tekuću godinu.

Ova Reddit rasprava tako je postala savršen primjer kako se građani informiraju i snalaze u novim zakonskim okolnostima, koristeći kolektivnu pamet internetske zajednice za rješavanje stvarnih životnih problema.

