Pripremila jaja na dva načina: 'Naišla sam na zgodan trik i odlučila isprobati. Pobjednik je jasan'

Novinarka Expressa Nicola Roy otkrila je da rijetko kuha jaja, jer je teško postići savršenu teksturu, bez obzira koliko se strogo pridržava uputa. Stoga je, kako bi pojednostavila stvari, odlučila isprobati dvije različite metode kuhanja jaja kako bi saznala koja je lakša, brža i ukusnija.

"Nije iznenađujuće da najčešća metoda pripreme kuhanih jaja uključuje kuhanje. Zakuhate vodu na štednjaku, lagano spustite jaja, a zatim ih uronite u ledenu kupelj prije nego što ih ogulite i poslužite uz doručak ili ručak", napisala je.

"Međutim, na TikToku sam našla zanimljiv trik na profilu Food With George, koji tvrdi da vam ne treba voda ni ploča za kuhanje da biste skuhali jaje - sve što vam treba je friteza na vrući zrak", objasnila je Roy te je odlučila iz prve ruke usporediti dvije metode kuhanja jaja.

"Ispostavilo se da postoji jasan pobjednik", istaknula je.

Kako skuhati jaje?

Najprije je pripremila jaje najpopularnijom metodom, a to je kuhanje. Napunila je kuhalo vodom i nakon što je prokuhala, ulila je malo u lončić i stavila na srednju vatru.

"Trebalo je nekoliko minuta da voda počne pravilno ključati, što je značilo da je vrijeme za dodavanje jaja. Vrlo pažljivo sam spustila jaje sobne temperature u vodu i postavila timer na šest i pol minuta", rekla je.

"Cilj mi je bio dobiti onaj fini, kremasti žumanjak – ni pretvrd ni premekan, savršen za tost. Naravno, ako želite tvrđe ili mekše jaje, prilagodite vrijeme kuhanja za minutu ili dvije", dodala je.

Nicola se požalila da joj jaje često pukne tijekom kuhanja, što je izuzetno frustrira, no ovoga puta ono je bilo u savršenom stanju kad ga je izvadila iz vode.

#airfryer #airfryerrecipes #eggs #softboiledegg ♬ original sound - Food with George @foodwithgeorge Air Fryer Soft Boiled Eggs with Guacamole on Toast Method: Preheat the air fryer to 140°C for 2 minutes then add your eggs and cook for 9 minutes. Once cooked add to water with ice for 1-2 minutes Gently crack the eggshell with a spoon a few times and peel off the shell I served mine with guacamole on toast, finished with salt, pepper and chilli flakes but you can have yours with whatever you like. Enjoy! Note: Different air fryers will vary slightly when cooking so you may need to adjust the the time/temp to get those perfect jammy eggs #recipe

Kako pripremiti jaje u fritezi na vrući zrak?

Fritezu na vrući zrak treba zagrijati dvije minute na 140 °C prije dodavanja jaja i postavljanja timera na dodatnih devet minuta.

"Stavljanje jaja izravno u košaru činilo mi se bizarnim i bila sam gotovo sigurna da ću, kad izvučem ladicu, zateći eksploziju i toliki nered da ću morati baciti cijelu fritezu. Srećom, to se nije dogodilo. Ako ste stvarno zabrinuti da će se to dogoditi, možete koristiti oblogu za fritezu", objasnila je.

Nakon što su oba jaja bila kuhana na različite načine, uronila ih je u ledenu kupelj na nekoliko minuta. To zaustavlja proces kuhanja i sprječava da postanu gumenasta ili prekuhana od preostale topline.

Koja je metoda kuhanja jaja najbolja?

"Zatim je došlo vrijeme za guljenje. To je ono mrzim kod kuhanja jaja – zašto je to tako teško? Svako sam jaje lagano lupnula žlicom, ali sam opet provela vječnost skidajući ljusku, tako da nijedna tehnika kuhanja nije olakšala taj dio", priznala je Nicola.

Pripremila je dvije kriške tosta na koje je stavila zgnječeni avokado. Na jednu krišku je stavila klasično kuhano jaje, a na drugu ono što je pripremila u fritezi na vrući zrak te ih je pažljivo prerezala nožem.

"Kuhano jaje bilo je malo tvrđe, što me iznenadilo jer je u vodi provelo manje vremena nego ono koje je bilo u fritezi. Zapravo mi se puno više svidjela kremastija tekstura jaja iz friteze, iako je bilo malo manje uredno", otkrila je Nicola.

Zaključila je da je jaje iz friteze zapravo bilo brže gotovo nego ono sa štednjaka, kad se uračuna kuhanje vode u kuhalu i čekanje da voda proključa u lončiću. Uz to, ima i manje suđa za pranje, što je uvijek plus.

"Ako nikada niste probali pripremiti jaja u fritezi na vrući zrak, zaista toplo preporučujem. Brzo je, jednostavno i daje onaj savršeno kremasti žumanjak koji se idealno slaže s doručkom", poručila je Nicola.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ugledni ginekolog: 'Prvi put u povijesti imamo cjepivo protiv raka. To je evolucijski uspjeh'