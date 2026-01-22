Neka su smeđa, neka bijela: Stručnjaci otkrili postoji li stvarna razlika u kvaliteti jaja po boji

Iako su na policama trgovina najčešće dostupna jaja smeđe ljuske, pojava bijelih jaja nerijetko izaziva znatiželju potrošača. To potiče pitanja o mogućim razlikama u okusu, načinu pripreme te, najvažnije, nutritivnoj vrijednosti.

U kontekstu visoke potražnje, gdje kokoši nesilice godišnje proizvedu oko 300 jaja, postavlja se pitanje predstavlja li boja ljuske isključivo estetsku karakteristiku ili ukazuje na dublje razlike. Mišljenja relevantnih stručnjaka, s kojima je provedeno savjetovanje, po ovom su pitanju usuglašena i nedvosmislena, piše Mirror.

Boja ljuske odraz pasmine kokoši

Osnovni razlog razlike u boji ljuske leži isključivo u genetici, odnosno pasmini kokoši. Ovu ključnu informaciju potvrdili su svi konzultirani stručnjaci.

"Razlika između bijelih i smeđih jaja je jednostavna: bijela jaja dolaze od bijelih kokoši, dok smeđa jaja dolaze od smeđih kokoši. Ali kada je riječ o okusu i uputama za kuhanje, nema nikakve razlike", objasnio je Richard Mew iz tvrtke Bird Brothers, proizvođača jaja.

Henry O'Connor, osnivač brenda Better Eggs, dodao je: "Bijela jaja uglavnom nesu kokoši sa svjetlijim perjem i ušnim resicama, dok smeđa jaja obično dolaze od kokoši tamnijeg perja s crvenim ušnim resicama. Razlika je isključivo estetske prirode i nema nikakav utjecaj na sadržaj jajeta."

Pouzdan pokazatelj za predviđanje boje jajeta otkrila je Charlotte Thomas iz organizacije RSPCA Assured. "Boja ušnih resica kokoši često će odgovarati boji njezinih jaja. Tako tamne ušne resice obično znače smeđa jaja, dok ptice sa svjetlijim resicama nesu bijela", pojasnila je.

Usporedba nutritivne vrijednosti i okusa

Jedna od najčešćih zabluda jest percepcija da su smeđa jaja "prirodnija" ili nutritivno vrjednija. Znanstveni dokazi i stručnjaci za prehranu u potpunosti opovrgavaju tu tvrdnju. Boja ljuske ne pruža nikakve informacije o kvaliteti ili nutritivnom sastavu jajeta.

"Ne postoje nikakve nutritivne razlike između smeđih i bijelih jaja. Jaja su prirodna, nutritivno bogata namirnica koja sadrži vitamine, minerale i visokokvalitetne proteine u manje od 80 kalorija, bez obzira na boju", potvrdila je Britanska služba za informiranje o jajima.

Destini Moody, ovlaštena sportska dijetetičarka s iskustvom u radu s profesionalnim sportašima, uključujući igrače NBA lige, dodaje: "Bijela i smeđa jaja su u suštini ista. Pružaju visokokvalitetne proteine, kompletan profil aminokiselina i nutrijente poput kolina, vitamina B12, joda i selena."

Čimbenici koji uistinu utječu na kvalitetu, okus pa i boju žumanjka, jesu prehrana i uvjeti u kojima kokoši žive.

"Kvaliteta i okus jaja ne razlikuju se prema boji ljuske. Umjesto toga, kvaliteta ovisi o načinu uzgoja i prehrani kokoši. Svako jaje, bez obzira na boju, može se termički obraditi na isti način", objasnila je Kathy Beget, stručnjakinja s više od dva desetljeća iskustva u uzgoju kokoši.

Utjecaj boje ljuske na kulinarsku primjenu

Profesionalni kuhari i prehrambeni tehnolozi slažu se da se jaja bijele i smeđe ljuske u kulinarskoj primjeni ne razlikuju.

"Ne postoji razlika. Njihova su svojstva identična, neovisno o tome pripremate li kajganu, poširate ih ili pečete. Svježina jaja ključna je za bolje rezultate, dok boja ljuske nema nikakav utjecaj", komentirao je Paul Mason iz tvrtke Prep Kitchen.

Slijepa testiranja okusa pokazala su da ljudi ne mogu razlikovati bijela i smeđa jaja. Znanstveni konzultant Edmund McCormick potvrđuje: "I bijela i smeđa jaja imaju iste funkcionalne karakteristike u pripremi hrane. Jednako se koaguliraju, emulgiraju i pjene. Bilo da pripremate kajganu, pečete kolače, poširate ili radite kremu, boja ljuske jajeta nije relevantan čimbenik. Okus određuje prehrana kokoši i svježina jaja, a ne boja ljuske."

Zašto je sve više bijelih jaja na policama?

Iako su nutritivno identična, postoje razlozi zašto bismo bijela jaja mogli viđati sve češće. Richard Mew objasnio je da su bijele kokoši učinkovitije i održivija opcija.

"Bijele kokoši imaju mirniju narav, što znači da je njima lakše upravljati, učinkovitije su po pitanju hrane i sposobne su nesti jaja tijekom duljeg ciklusa od smeđih kokoši. Te osobine donose poboljšanu učinkovitost i u konačnici čine bijela jaja održivijom opcijom. Dakle, kada kupci odaberu bijela jaja umjesto smeđih, podržavaju zelenije prakse bez kompromisa u kvaliteti, prehrani ili okusu", zaključio je.

Jaja su iznimno hranjiva namirnica, bogata proteinima i esencijalnim elementima, što ih čini potpuno sigurnim dijelom uravnotežene prehrane. Sljedeći put kada u trgovini naiđete na bijela jaja, slobodno ih odaberite znajući da je jedina stvarna razlika ona u boji ljuske.

