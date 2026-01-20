Liječnik upozorava na 'tekuće zlato' u jogurtu: 'Nikada nemojte bacati ovu tekućinu'

Istaknuti liječnik izdao je hitno upozorenje i pozvao ljude da prestanu bacati ono što on naziva "tekućim zlatom" za naše zdravlje. Dr. Amir Khan, poznato lice s televizijskih ekrana gdje se bavi različitim zdravstvenim temama, iskoristio je društvene mreže kako bi sa svojim pratiteljima podijelio važnu poruku o zdravlju.

Popularni liječnik otkrio je da mnogi od nas bacaju nešto prepuno hranjivih tvari što bi moglo značajno koristiti našem zdravlju. Dr. Khan pojasnio je da je rijetka, vodenasta tekućina koja se ponekad pojavi na vrhu jogurta nakon što nekoliko dana stoji u hladnjaku zapravo nevjerojatno dobra za nas.

Vodenasta tekućina na jogurtu je puna nutrijenata

Mnogi ljudi bacaju tu tekućinu ne shvaćajući da je prepuna zdravstvenih prednosti, do te mjere da ju je dr. Khan prozvao "tekućim zlatom" za našu dobrobit. "Vodenasta sirutka koja se nakuplja na vrhu jogurta zapravo je tekuće zlato za vaše zdravlje, nemojte je bacati! Umiješajte je i pojedite", poručio je.

"Ljudi, samo želim reći, znate onu vodenastu stvar koja se stvori na vrhu jogurta? Nemojte je bacati. Znam da izgleda malo čudno, ali zapravo bi trebala biti ondje i zove se tekuća sirutka. Ona se prirodno odvaja od jogurta jer je jogurt fermentirana namirnica", objasnio je dr. Khan.

"Ništa se nije pokvarilo, ništa nije loše, to nije masnoća. Zapravo, ondje se nalazi velik dio hranjivih tvari. Sadrži proteine, kalcij, kalij, vitamine B skupine i jako je dobra za zdravlje crijeva", dodao je.

Stoga, savjetuje, nemojte je izlijevati u sudoper. Iako je primamljivo, doslovno bacate hranjive tvari koje vaše tijelo može iskoristiti. Umjesto toga, samo je umiješajte natrag u jogurt. To je sasvim normalan dio fermentacije, piše Bristol Live.

Znanstveno objašnjenje i prednosti sirutke

Organizacija Dairy Alliance objašnjava da sirutka nastaje kada se mlijeko zgruša, odvajajući se na čvrstu skutu i tekuću sirutku.

Na njihovim stranicama stoji: "Iako se tradicionalno smatrala otpadnim proizvodom, sirutka je danas prepoznata po svojoj nutritivnoj vrijednosti i funkcionalnim svojstvima, nudeći mnoštvo zdravstvenih prednosti. Zbog bogate koncentracije esencijalnih aminokiselina, sirutka je postala izvrstan i cjelovit izvor proteina za sportaše, fitness entuzijaste i one koji žele poboljšati svoje opće zdravlje".

Nakon pasterizacije, sirutka se može pretvoriti u proteinski prah, koji je postao osnovna namirnica među sportašima. Osnovni sastav sirutke čine voda, laktoza (prirodni šećer u mlijeku), proteini, minerali i vitamini.

Utjecaj sirutke na šećer u krvi i mišiće

Jedno istraživanje britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), koje je trajalo više od godinu dana, pokazalo je: "Povišena razina šećera (glukoze) u krvi natašte karakteristika je osoba s rizikom od razvoja dijabetesa tipa dva. Zbog toga postoji značajan interes za prehrambene čimbenike koji bi mogli smanjiti razinu glukoze u krvi, smanjujući učestalost ove bolesti u populaciji".

Postojeći znanstveni dokazi upućuju na važnu ulogu mliječnih proizvoda, a posebno proteina sirutke, u kontroli razine glukoze u krvi.

Istraživanja pokazuju da uključivanje proteina sirutke u redovitu prehranu može pomoći u izgradnji mišićne mase, podržati proizvodnju hormona i održati čvrstoću kostiju. Uz to, u kombinaciji s uravnoteženom prehranom i redovitom tjelovježbom, može pridonijeti zdravom i održivom gubitku težine.

Sljedeći put kada otvorite jogurt i vidite tu vodenastu tekućinu na vrhu, sjetite se savjeta dr. Khana. Jednostavno je promiješajte i iskoristite sve prednosti koje nudi, a vaše tijelo će vam biti zahvalno.

