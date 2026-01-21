Kako pripremiti sočnu piletinu? Pet vrhunskih kuhara se slaže, ključan je jedan sastojak

Suha i bezukusna pileća prsa čest su kulinarski problem s kojim se mnogi susreću. Međutim, rješenje za postizanje savršene sočnosti može biti iznenađujuće jednostavno.

Pet vrhunskih kuhara podijelilo je svoje provjerene metode, a unatoč različitim pristupima, složni su u važnosti jednog ključnog sastojka, piše Mirror.

Gastronomski entuzijast i YouTuber Danny Kim, poznat po istraživanju kulinarske scene, od restorana s Michelinovim zvjezdicama do lokalnih zalogajnica, u nedavnom je videu posvetio pažnju ovom čestom problemu. Konzultirao je pet profesionalnih kuhara o njihovim tehnikama.

Foto: Pexels

Sol kao ključ sočnosti

Premda svaki kuhar ima svoju metodu, poput mehaničkog omekšavanja mesa, poširanja ili uranjanja u salamuru, svi su suglasni da je sol neizostavan element. Upravo je taj osnovni kuhinjski sastojak ključan za zadržavanje vlage i postizanje punoće okusa.

Jedan od kuhara, Ashish Alfred, pojasnio je svoj pristup. "Većina ljudi piletinu peče na roštilju ili je poha i prži. Mi primjenjujemo tehniku poširanja, što podrazumijeva kuhanje u tekućini", istaknuo je. Alfred zatim priprema court bouillon od hladne vode, narezanog povrća, bijelog vina, papra u zrnu i, ključno, soli te sve zajedno polako zagrijava.

Foto: Pexels

Različite tehnike za savršen rezultat

Iako je sol zajednički sastojak, tehnike koje kuhari primjenjuju značajno se razlikuju, što pokazuje da se isti cilj može postići na različite načine. Svaka metoda rezultira jedinstvenom teksturom i aromom, prilagođenom specifičnim jelima i preferencijama.

Omekšavanje i prženje

Kuhar Matt Adler koristi drukčiji pristup. On najprije omekšava piletinu batom za meso s nazubljenom površinom. Potom je začini mješavinom koja, uz sol, sadrži papriku, kajenski papar, luk i češnjak u prahu te dehidrirani pileći temeljac. Tako pripremljenu piletinu prži u tavi na kombinaciji maslinovog ulja i maslaca, uz dodatak ljutike i raznih vrsta gljiva.

Tajna je u salamuri

Treći stručnjak, Vijay Bhardwaj, kuhar restorana Dhmaka, oslanja se na salamuru. Otopina vode, soli i, u njegovom slučaju, šećera. Bhardwaj je otkrio da piletinu u toj otopini ostavlja tijekom noći prije termičke obrade sljedećeg dana.

Umak kao nositelj okusa

Kuhar Treaonne Allen, poznat i kao 'Chefchefe', integrira sol kao ključni sastojak umaka. Njegov prepoznatljivi umak od đumbira i mladog luka sastoji se od kombinacije đumbira, soli, mladog luka, ulja i arome pilećeg temeljca.

Michelinova jednostavnost

Posljednji sugovornik bio je Mitsunobu Nagae, kuhar nagrađen Michelinovom zvjezdicom. Njegov je pristup jednostavniji: "Neki kuhari koriste salamuru, no za mene je to previše dugotrajan proces. Ja meso samo začinim solju."

Nakon soljenja, piletinu vakuumira s maslacem, timijanom, polovicama češnjaka, uljem tartufa i pilećim temeljcem te je polako kuha u vodenoj kupelji, metodom sous-vide.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Savršen spoj za svaku priliku: Pripremite hrskavu piletinu i kremastu krumpir salatu