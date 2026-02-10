Jak potres pogodio Kosovo: 'Stvari su padale s polica, dobro nas je zdrmao'

Potres magnitude 4.7 po Richteru pogodio je Kosovo u utorak u 22:05. Epicentar je zabilježen u regiji Prizrena, oko 20 kilometara jugoistočno od tog grada, objavila je Seizmološka služba Srbije. Epicentar potresa bio je uz samu granicu s Makedonijom.

Korisnici aplikacije Euromediteranskog seizmološkog centra s Kosova i iz Makedonije pišu da je potres bio vrlo snažan, kratak i zastrašujući. Iz Štrpca (Kosovo), oko 6 km zapadno od epicentra, jedan je građanin napisao da ga je “osjetio jako snažno”. Iz Pršovca u Sjevernoj Makedoniji (oko 12 km jugoistočno) navode da se “tresao namještaj”.

'Dobro nas je zdrmao'

Više dojava stiglo je iz Prizrena, gdje su ljudi opisivali snažan udar, ali i to da štete nema. Jedan je svjedok napisao: “Nema štete, ali se osjetio jako snažno”, a drugi: “Osjetili smo ga u Prizrenu, bio je kratak”. Treći je poručio da ih je potres doslovno protresao: “Jako se osjetio, dobro nas je zdrmao.”

U Tetovu su svjedoci pisali o podrhtavanju, buci i padanju predmeta. Jedna osoba navela je: “Treslo se i čulo se, stvari su padale s polica, trajalo je oko 5–6 sekundi.” Drugi je opisao: “Čula se buka i treslo se, nešto je palo s televizora.” Dio ljudi je bio vidno uznemiren pa su pisali kratko: “Bilo je zastrašujuće” i “Baš me prestravilo.”

