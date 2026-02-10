Država u šoku zbog smrti djevojčice Eme (4): Što je pošlo po zlu nakon operacije krajnika?

Velika tragedija potresla je Srbiju kada je 4. veljače u beogradskom Institutu za za majku i dijete preminula četverogodišnja djevojčica. Dijete je bilo podvrgnuto operaciji krajnika u čačanskoj bolnici, nakon čega je uslijed komplikacija hitno prevezeno u Beograd.

Operacija krajnika smatra se rutinskim zahvatom. Javnost i obitelj traže odgovor na pitanje zašto je djevojčica preminula. Pedijatar dr. Saša Milićević za Kurir je kazao da će obdukcija dati konačne odgovore, ali kao jedan od potencijalnih uzroka ističe bronhospazam.

"Bronhospazam je iznenadna i nekontrolirana kontrakcija mišića u stijenkama dišnih putova. Dišni putovi se sužavaju, što otežava protok kisika do pluća i može biti kobno. To se ponekad događa djeci s osjetljivim dišnim putovima, ali se može pojaviti i kod potpuno zdrave djece kao reakcija na prisutnost cijevi ili određenog lijeka. Sam proces intubacije – postavljanje cijevi za disanje – u određenim, rijetkim slučajevima može biti okidač za takve grčeve", pojasnio je dr. Milićević za Kurir.rs.

Dodaje da je također moguće da se cijev pomakne i izazove krvarenje sluznice. "U tom slučaju, mora se ponovno namjestiti. Međutim, to krvarenje obično nije obilno i ne uzrokuje ozljede koje bi mogle biti kobne. Tek će obdukcija moći utvrditi što se dogodilo i što je uzrokovalo smrt", zaključuje.

Krvarenje u plućima nakon operacije

Roditelji su medijima rekli da djevojčica nije imala drugih zdravstvenih problema osim krajnika.

"Krvarenje je bilo uobičajeno tijekom operacije, a nakon operacije krajnika nije bilo krvarenja. Anesteziološki nalazi bili su normalni. Međutim, tijekom buđenja došlo je do brohospazma, tj. stezanja mišića koji okružuju dišne putove, što je otežavalo disanje. Iz cijevi je bio prisutan obilniji sekret", rekao je izvor dodajući kako je prije operacije ORL pregled bio normalan.

Majka djevojčice ispričala je kako je jedna od medicinskih sestara prvo rekla da je operacija gotova, ali nakon toga se vratila u dvoranu i bila ondje još oko tri sata.

"Kad je izašla, samo mi je rekla da ne zna što se dogodilo, ali da je situacija teška i da moli Boga da moje dijete preživi", kazala je majka, piše Kurir.

Dodaje da je nakon toga kirurg izašao iz sobe i rekao da je operacija prošla dobro, ali da su, kada su je probudili, utvrdili da ima krvarenje u plućima.

"Točnije, u cijevi se pojavila krv. Ne znam kada su opet vratili cijev, budući da piše da je dva puta umetnuta, jesu li je tada ozlijedili jer dijete nikada nije bilo bolesno ni od čega. To su sve naše sumnje, budući da mi nitko nije rekao što se točno dogodilo u dvorani. Samo su mi rekli da nije stabilna i da je moraju prevesti u Beograd. Dugo smo bili tamo, čekali smo prijevoz", rekla je majka preminule djevojčice.

Povodom smrti djevojčice oglasilo se i Ministarstvo zdravstva, koje je u bolnicu u Čačku poslalo inspekciju, a bolnica je također provela unutarnju kontrolu.

