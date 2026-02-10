Slovenci se klanjaju svojim herojima: 'Pobjeda za vječnost'

Slovenski skijaški skokovi ponovno su na krovu svijeta. U nevjerojatno napetom natjecanju mješovitih ekipa na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026., Slovenija je obranila naslov olimpijskih prvaka. Kvartet koji su činili Nika Vodan, Nika Prevc, Anže Lanišek i Domen Prevc pokazao je iznimnu mentalnu snagu i u dramatičnoj završnici u Predazzu osigurao novo zlato za Sloveniju, o čemu je portal 24ur izvijestio kao o „pobjedi za vječnost“.

Junaci iz Predazza pod golemim pritiskom

Natjecanje je od samog početka bilo neizvjesno, a borba za medalje vodila se između Slovenije, Austrije i Njemačke. Nakon što su Nika Križnar Vodan i Domen Prevc postavili čvrste temelje, sav teret pao je na leđa najmlađe članice, Nike Prevc, i iskusnog Timija Zajca u posljednjoj seriji. Kako je 24ur naglasio u svojem izvještaju s borilišta, Nika Prevc je svojim skokom zadržala Sloveniju u igri za zlato, pokazavši mirnoću koja nadilazi njezine godine.

Odluka je pala u posljednjem skoku. Timi Zajc morao je izdržati ogroman pritisak i nadmašiti austrijskog konkurenta. Njegov let bio je gotovo savršen, što je Sloveniji donijelo pobjedu za samo nekoliko bodova razlike.

Slavlje nove generacije

Portal 24ur prenio je i prve emotivne izjave pobjednika, a posebno je odjeknula ona Timija Zajca: „Pritisak je bio neopisiv. Braniti zlato je najteža stvar u sportu, ali kao ekipa smo disali kao jedno. Ovo je pobjeda za cijelu Sloveniju!“

Ovaj trijumf potvrda je da je Slovenija nezaustavljiva sila u skijaškim skokovima. Priča o uspjehu ispisana u Italiji nije samo obrana naslova, već i trijumf nove generacije koja je dokazala da može nositi teret najvećih očekivanja i nastaviti zlatni niz slovenskog sporta.

