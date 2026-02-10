Kakvo razočarenje za viralnog čupavog navijača! United remizirao nakon četiri pobjede zaredom

Manchester United remizirao je s West Ham Unitedom na gostovanju 1:1. Tim remijem stao je niz Crvenih vragova od četiri pobjede u nizu koje je potpisao privremeni trener Michael Carrick. Pogodak za West Ham zabio je u 50. minuti Thomas Souček dok je u nadoknadi izjednačio Benjamin Šeško.

Najpopularniji navijač Uniteda već je dugo vremena viralan zbog svoje nevjerojatne frizure koju pušta već 493 dana jer je obećao da se neće šišati dok United ne pobijedi pet utakmica u nizu.

Franl Ilett, na Instagramu poznat kao The United Strand, ima gotovo milijun i pol pratitelja, a njegovi su videi viralni. Nije se šišao gotovo 500 dana pa ima kosu dugačku 25 centimetara. Nakon 16 mjeseci došao je najbliže šišanju jer je United pobijedio četiri utakmice u nizu i pobjeda nad West Hamom ga je dijelila od posjete frizuru.

Ipak, United kao United remizirao je Londonskom stadionu i Frank će morati nastaviti puštati kosu.

