Stručnjak razotkrio što se krije iza Vučićeva straha od napada: 'To je tako u slučaju Srbije'

Ako ste mislili da se u Srbiji već duže od godine dana održavaju prosvjedi studenata nezadovoljnih korupcijom nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, prevarili ste se. Stotine tisuće ljudi na ulice Srbije dovele su hrvatske tajne službe kako bi srušile Vučića.

Da dobro ste čuli, ali nije to jedina bizarna optužba Aleksandra Vučića koji tvrdi da Hrvatska, Albanija i Kosovo pripremaju vojni napad na Srbiju.

"U strahu sam za život svakog građanina ove zemlje. Taj vojni savez uperen je direktno protiv Srbije", rekao je Vučić.

Prepirke predsjednika

"Ti mene optužuješ da planiram neki sneak attack, neki prijevarni napad na Srbiju. To nije dobro čut osim što je šašavo. Njihov predsjednik daje neobične izjave, ja sam ga jednom već upozorio", rekao je Zoran Milanović na prozivke.

Odgovor Vučića nije trebalo dugo čekati.

"Zovem se Aleksandar Vučić i predsjednik sam Srbije, predsjednik Hrvatske mi neće diktirati što ću reći. Vi dobro pazite što radite, to je moja poruka vama", kazao je Vučić.

Rakete 'Zagrepčanke'

Nakon što se požalio zbog imaginarne prijetnje - Vučić se pohvalio da je Srbija kupila kineske supersonične rakete dugog dometa - popularno nazvane "Zagrepčanke". Nije to nikakva nova taktika, govori za Direkt analitičar iz Srbije.

"Svi ti strahovi od napada od država i entiteta iz regije obično služe da opravdaju naoružavanje neke države. To je tako u slučaju Srbije i drugih država", rekao je Nikola Parun, politički analitičar iz Srbije.

Političko raketiranje u Hrvatskoj

U međuvremenu, srpske su rakete postale izvor političkog raketiranja i u Hrvatskoj. Milanović tvrdi da ministar obrane već 8 mjeseci zna za moćne rakete, a o njima nije obavijestio premijera. Andrej Plenković pak napada Milanovića.

"Samo ću vam reći da se pravi nevješt. I da pokušava i vama i široj javnosti prodati još jednu bozu. On zna sve isto što i ja. Zna kako zna, od kad zna i što zna", rekao je Plenković.

Uskoro će se zbog svega sastati i Vijeće za obranu i nacionalnu sigurnost.

"Oni sad imaju vrlo ozbiljno oružje. To nije oružje koje služi za obranu nego je to oružje koje služi za napad. I pozvao bi sve koji sudjeluju u političkom životu da se malo uozbilje", poručio je Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora.

Bivšeg ministra vanjskih poslova, Vučićeva retorika ne iznenađuje, ali ga zato iznenađuje odgovor hrvatskog državnog vrha.

"Bilo bi dobro da imamo u Hrvatskoj konzultacije, da imamo komunikaciju između Vlade i ureda predsjednika međutim umjesto toga imamo javne prepirke", rekao je Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova.

Vučića čekaju izbori

Istovremeno, Srbija upozorava svoje građane da ne putuju u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi. Iako je Air Srbija povećava broj letova pa čak i uvodi nove za Brač - Hrvatska je završila na narančastoj listi zemalja visokog rizika za putovanja.

"To je do pola ili malo više od pola je to politička poruka ili neko blago zaoštravanje. Vrlo slabije utemeljeno na stvarnim napadima koji se defacto dešavaju na srpske turiste u Hrvatskoj ali nisu na nekim brojkama koje su prevelike", kazao je politički analitičar Parun.

Sve ovo događa uoči lokalnih izbora u Srbiji koji će biti prvi veliki test za Vučića nakon početka studentskih prosvjeda koji traju već 16 mjeseci. I baš tu treba tražiti odgovor na pitanje zašto je Vučić iznio tako bizarne optužbe.

"To je zaista smiješno, neodgovorno, ali očito da je gospodin Vučić izračunao da mu to paše za publiku svoju u Srbiji, on to radi ciljano", smatra Kovač.

I tako je Hrvatska još jednom postala državni neprijatelj broj 1 u Srbiji. Od organizacije masovnih prosvjeda do velikog vojnog napada. A mislili smo da smo od Vučića već sve čuli...