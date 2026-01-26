Povratnik iz Njemačke htio nadmudriti sustav, Hrvati mu poručili: 'To ti nije baš pametno'

Sve veći broj hrvatskih iseljenika koji se odlučuju na povratak u domovinu suočava se s nizom administrativnih izazova, a jedan od najčešćih je registracija osobnog automobila.

Upravo je ta tema potaknula raspravu na Redditu, gdje je jedan povratnik iz Njemačke zatražio savjet kako bi izbjegao dodatne troškove i kompliciranu proceduru, no zajednica mu je brzo ukazala na ispravan i sigurniji put.

Korisnik je objasnio svoju situaciju: planira se vratiti u Hrvatsku sa svojim automobilom koji ima važeće njemačke registarske pločice i tehnički pregled. Njegova ideja bila je iskoristiti novu mogućnost online odjave vozila u Njemačkoj.

Želi izbjeći plaćanje 300 eura

Htio je doći na stanicu za tehnički pregled u Hrvatskoj, registrirati automobil na hrvatske tablice i tek tada, nekoliko minuta kasnije, online odjaviti vozilo u Njemačkoj. Time bi izbjegao trošak takozvanih izvoznih tablica, koji se može popeti i do tristotinjak eura.

Međutim, ubrzo je naišao na logistički problem koji ga je i potaknuo da zatraži pomoć. Da bi online odjavio vozilo, mora ostrugati sigurnosnu plaketu na njemačkoj tablici, čime ona automatski postaje nevažeća.

"Sad je pitanje hoću li onda moći prijaviti auto, ako sam par minuta prije na njihovom posjedu ostrugao plaketu?" pitao je, strahujući od potencijalnih problema sa zakonom.

Ispravan postupak je drugačiji

Iako je njegova namjera bila uštedjeti vrijeme i novac, korisnici na Redditu brzo su mu objasnili da je njegov planirani slijed koraka pogrešan i da bi ga mogao dovesti u nevolje. Najkorisniji odgovor, koji je dobio i najviše podrške, detaljno je opisao službenu proceduru koja prethodi samom tehničkom pregledu.

"Prvo moraš riješiti davanja pa tek onda na tehnički. Ako imaš e-Građani proces je veoma jednostavan, tamo napraviš prijavu za PPMV i RPPO", savjetovao je jedan komentator. Objasnio je kako je ključno prvo putem sustava e-Građani podnijeti zahtjev za plaćanje posebnog poreza na motorna vozila. Za to je potrebno priložiti Potvrdu o sukladnosti (COC dokument) i prometnu dozvolu. Tek nakon što Carinska uprava obradi zahtjev, izda rješenje i povratnik plati propisana davanja, može s automobilom otići na tehnički pregled i registraciju.

Ovo pitanje postaje sve aktualnije u kontekstu velikog vala povratnika koji je zabilježen tijekom 2025. godine, kada se u Hrvatsku vratilo oko dvadeset pet tisuća ljudi, od čega gotovo šezdeset posto iz Njemačke. Mnogi su potaknuti novom poreznom olakšicom koja povratnicima osigurava petogodišnje oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak.

Brzina sustava i savjeti iz prve ruke

Rasprava je otkrila i da je državna administracija postala iznenađujuće brza. Nekoliko korisnika podijelilo je svoja svježa iskustva, navodeći kako su rješenje o PPMV-u dobili unutar jednog do dva dana od podnošenja zahtjeva preko sustava e-Građani. "Meni sve bilo obrađeno u dva dana", napisao je jedan povratnik iz Švicarske, dok je drugi dodao: "Poslao prijavu u četvrtak ujutro, rješenje izdano sljedeće jutro, registracija i tehnički gotovi isti dan popodne".

Korisnici su također umirili autora objave po pitanju vožnje na stranim tablicama. Jedan povratnik iz Švicarske prenio je savjet koji je dobio od nadležnih tijela: mogao je nastaviti voziti na švicarskim tablicama sve dok ne završi cjelokupni postupak u Hrvatskoj, nakon čega je stare tablice jednostavno poslao poštom natrag. Time se izbjegava rizik vožnje s nevažećim ili odjavljenim pločicama.

Na kraju, čini se da, iako su moderni digitalni alati poput njemačke online odjave vozila primamljivi, kolektivno znanje i iskustvo s internetskih foruma ponovno su se pokazali kao najpouzdaniji vodič kroz birokratske procese. Umjesto riskantnog 'žongliranja' s propisima dviju država, zajednica je povratniku ponudila jasan, legalan i, kako se ispostavilo, vrlo učinkovit put do hrvatskih tablica.

