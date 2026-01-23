Mit o plaći od 3.657 eura: Hrvat razotkrio gorku istinu o 'najplaćenijem' zanimanju

Nedavna objava analize plaća portala MojPosao, prema kojoj su anesteziolozi s prosječnom neto plaćom od 3.657 eura postali najplaćenije zanimanje u Hrvatskoj, pokrenula je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Jedna od rasprava povela se na hrvatskom Redditu, gdje je korisnike zanimalo što se krije iza impresivnih brojki i odražavaju li one stvarno stanje na terenu. Objava je brzo prikupila stotine komentara, otkrivajući složenu priču o prekovremenim satima, kroničnom nedostatku radnika i sivoj ekonomiji.

Plaća skriva stotine prekovremenih sati

Iako je vijest o visokim primanjima anesteziologa odjeknula u javnosti, svjedočanstvo jednog specijalizanta anestezije na Redditu ponudilo je ključan kontekst.

On je detaljno opisao kako njegova plaća varira od 2.682 eura do 3.621 eura, ovisno o broju odrađenih prekovremenih sati, koji se kreću od 32 do čak 72 sata mjesečno. U prošloj je godini, kako navodi, skupio čak 524 prekovremena sata.

"Plaća zapravo nije najbolja nego svi prosječno izgleda imamo najviše prekovremenih," napisao je, dodajući da je posao u manjim bolnicama "ubitačan" zbog nedostatka sustava podrške i pokrivanja širokog spektra hitnih stanja, od neuroloških do internističkih i kirurških.

Njegov komentar potvrdio je ono na što su mnogi sumnjali: visoki prosjek nije rezultat visoke osnovice, već golemog broja radnih sati uzrokovanog kroničnim nedostatkom stručnjaka. Podaci tako ukazuju na manjak od 150 do 200 anesteziologa u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

Mnogi su korisnici istaknuli kako je ovakva statistika zavaravajuća. "Puno poštenije bi bilo uspoređivati satnice," primijetio je jedan liječnik, čija satnica iznosi oko 12,5 eura. Usporedbe radi, istaknuo je kako monter klime ili električar u jednom satu zarade iznos za koji on mora raditi i do dvanaest sati.

Rad na crno

Rasprava se nije zaustavila samo na liječnicima. Veliku pažnju privukla je i druga strana ljestvice, ona s najmanje plaćenim zanimanjima, gdje su se našli frizeri s prosjekom od 962 eura i čistači s 963 eura. Korisnici Reddita gotovo su jednoglasno izrazili sumnju u ove podatke, tvrdeći da velik dio zarade u tim sektorima ostaje neregistriran.

"Gdje lova odlazi ako frizer ima manje od 1000 eura placu?" pitao se jedan komentator, dok su drugi dijelili svoja iskustva, poput korisnika koji svoju čistačicu plaća 15 eura po satu. Opći je konsenzus da rad "na crno" i isplata minimalca uz ostatak na ruke značajno iskrivljuju službene statistike.

IT sektor

S druge strane, visoke pozicije na ljestvici, poput one IT arhitekata s prosjekom od 2.823 eura, nisu izazvale previše čuđenja. Brojni zaposlenici iz IT sektora potvrdili su da su takve, pa i znatno više plaće, realnost za iskusne stručnjake.

Komentari su otkrili da seniori i voditelji timova često zarađuju i preko 4.000 eura, što pokazuje da je, za razliku od nekih drugih profesija, IT sektor u službenim statistikama vjernije prikazan.

Rasprava na Redditu tako je razotkrila da se iza suhoparnih statističkih podataka krije daleko složenija priča o hrvatskom tržištu rada.

