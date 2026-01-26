Bolna tema mladih: Tražili samo jedno, a otkrili surovu istinu o životu u Hrvatskoj

Naizgled jednostavno i pomalo šaljivo pitanje postavljeno na hrvatskom Redditu pokrenulo je raspravu koja zadire mnogo dublje od potrage za intimnim trenucima.

Korisnik je, naime, upitao zajednicu za savjet gdje mladi parovi mogu voditi ljubav, pod pretpostavkom da žive s roditeljima i da vlastiti dom ne dolazi u obzir. Ova objava je savršen odraz frustracije s kojom se suočava čitava jedna generacija.

Simptom dublje krize

Pitanje "Gdje voditi ljubav?" za mnoge mlade u Hrvatskoj nije samo logistički problem, već direktna posljedica duboke stambene i ekonomske krize. Dok su odgovori poput "Maksimir... HELL YEAH" ili ironičnog savjeta "pitaj starce gdje onda" očekivani za online forum, oni zapravo prikrivaju gorku istinu.

Prema posljednjim podacima Eurostata objavljenim krajem 2025. godine, mladi u Hrvatskoj i dalje napuštaju roditeljski dom najkasnije u cijeloj Europskoj uniji, s prosječnom dobi od čak 31,3 godine. Usporedbe radi, prosjek EU iznosi 26,2 godine.

Ovaj fenomen, poznat kao "Hotel Mama", odavno je prestao biti stvar komocije ili tradicije. Danas je on surova nužnost. Velika studija provedena početkom 2025. otkrila je da čak 70 posto mladih osoba u Hrvatskoj nema dovoljna primanja za najam ili kupnju vlastite nekretnine. Situaciju dodatno pogoršava neprestani rast cijena najma, koje su u gradovima poput Zagreba dosegle prosječnih 14 eura po kvadratnom metru. Dodatno, više od 40 posto mladih živi u "prenapučenim" kućanstvima, što u praksi znači da često nemaju ni vlastitu sobu, a kamoli prostor za privatnost i intimu.

Od Sljemena do 'stana na dan': Snalažljivost na djelu

U nedostatku vlastita četiri zida, generacije su razvile čitav niz alternativnih rješenja. Kako se može zaključiti iz brojnih sličnih rasprava na internetu, automobil je za mnoge postao glavno "ljubavno gnijezdo". Fenomen poznat kao "seks-automobilizam" tjera parove na zabačene šumske putove poput onih na Sljemenu, skrivene parkinge s pogledom ili industrijske zone pod okriljem noći.

Osim automobila, popularne lokacije su i javni prostori. Zagrebački park Maksimir i savski nasip česti su odgovori na ovakva pitanja, iako korisnici redovito upozoravaju na rizik od znatiželjnih pogleda ili policijskih patrola. U priobalnim gradovima, tu ulogu ljeti preuzimaju divlje ili nudističke plaže.

Za one s nešto dubljim džepom, posljednjih se godina kao rješenje nametnuo kratkoročni najam apartmana, takozvani "stan na dan". Ipak, za studente i mlade na početku karijere, izdvajanje nekoliko desetaka eura za par sati privatnosti predstavlja luksuz, a ne održivo rješenje. Stoga, dok se na Redditu traže savjeti za pronalaženje skrovitog mjesta, pravo pitanje koje muči mlade nije "gdje", već "kada" će si moći priuštiti osnovno ljudsko pravo na vlastiti prostor i neovisan život.

