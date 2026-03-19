Desna ruka izbornika Sigurdssona otkrila je što za momčad znače ovakve utakmice u Zadru

Zadar ponovno diše rukomet. Nakon dugih sedam godina čekanja, hrvatska reprezentacija vratila se u dvoranu Krešimira Ćosića, a cijeli grad već danima živi u znaku ovog velikog sportskog događaja.

Uvertira u prijateljski ogled donijela je niz zanimljivih i sadržajnih aktivnosti koje su dodatno podigle atmosferu među navijačima. Reprezentativci su se najprije družili s građanima, približivši se publici na način kakav se rijetko viđa, a interes je bio iznimno velik, posebno među najmlađima.

Dan kasnije uslijedio je i otvoreni trening, potez koji je izazvao oduševljenje Zadrana. Navijači su imali priliku izbliza vidjeti kako reprezentacija funkcionira, osjetiti energiju momčadi i barem nakratko biti dio njihove svakodnevice.

Uoči same utakmice iz dvorane Krešimira Ćosića javila se Maja Oštro Flis s Valterom Matoševićem.

Hrvatska i Švicarska igrale su mnogo puta i, bez obzira što je riječ o prijateljskoj utakmici, važno je pobijediti i ostaviti dobar dojam.

U svakom slučaju, prijateljske utakmice treba iskoristiti na najbolji mogući način. De facto, ove utakmice, kao i one u petom mjesecu, nama služe kao priprema za ono što nas čeka za godinu dana.

Lijepo je ovdje u Zadru – malo sunca, malo mora, malo treninga uoči utakmice.

U svakom slučaju, potrefilo nas je lijepo vrijeme. Imamo priliku za odmor, šetnju gradom, razgledavanje. Smješteni smo izvrsno, uz more, a uz sve to koristimo ovu dvoranu i odrađujemo treninge. Najbitnije je da se družimo nakon svega stresa u prvom mjesecu. Svi su čekali ponovno okupljanje reprezentacije.

Brončani reprezentativci sada su u Zadru, a potom idu u Osijek. Lijepo je družiti se s navijačima.

U svakom slučaju, prije svega bih htio naglasiti da ova reprezentacija mora igrati u svim dijelovima Lijepe naše. Treba iskoristiti ovu priliku u Zadru, zatim u subotu u Osijeku – znači Dalmacija, Slavonija – a onda u petom mjesecu i Varaždin. Svuda pomalo.