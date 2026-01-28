Avion s visokim političkim dužnosnikom nestao s radara! Potraga u Kolumbiji

Zrakoplov, za koji se vjeruje da je prevozio više od desetak putnika, uključujući kolumbijskog kongresmena, nestao je s radara. Sve je veća neizvjesnost nakon što je zrakoplov kojim upravlja zrakoplovna tvrtka Satena navodno izgubio komunikaciju tijekom leta između općina Cúcuta i Ocaña u Kolumbiji. Lokalni dužnosnici već su osnovali krizni stožer, prenosi Mirror.

Potvrđeno je da je u zrakoplovu bilo ukupno 13 putnika i dva člana posade. Daljnja izvješća ukazuju na to da je u zrakoplovu bio Diógenes Quintero, član kolumbijskog zastupničkog doma. U Ocañi, gradonačelnik Emilio Cañizares Plata sudjeluje u akcijama potrage i spašavanja, zajedno s tajnikom vlade Hugom Guerrerom i upraviteljem zračne luke Albeirom Páezom.

Radarski podaci pokazuju da je konačna zabilježena pozicija bila u području između općina Hacarí i La Playa de Belén, unutar regije Catatumbo. Zrakoplov je trebao sletjeti oko podneva po lokalnom vremenu.

Aktivirani svi dostupni resursi

Zrakoplovna tvrtka Satena izdala je izjavu nakon incidenta, rekavši da je aktivirala "sve dostupne resurse" i koordinira s Kolumbijskim centrom za zapovjedništvo i kontrolu zrakoplovnih snaga, kao i Upravom za tehničke istrage i istrage nesreća u civilnoj aeronautici.

"Let NSE 8849, koji je pokrivao rutu Cucuta-Ocana, poletio je oko 11.42 i trebao je sletjeti oko 12.05, prijavio je svoj posljednji kontakt s kontrolom zračnog prometa danas u 11.54", rekli su.

