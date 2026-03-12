Poznate su okolnosti tragične nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

Pjevač Darko Lazić (34) prolazi kroz iznimno težak period nakon što je jučer u prometnoj nesreći poginuo njegov brat Dragan Lazić (32). Tragedija se dogodila dok se Dragan vraćao kući nakon što je ranije toga dana vrijeme proveo s bratom u kafiću. Braća su poslijepodne zajedno boravila u jednom kafiću u Šapcu, kamo su iz sela Brestač stigli na motociklima. Nesreća u kojoj je Dragan izgubio život dogodila se oko 17 sati na cesti Šabac–Valjevo, u mjestu Belotić.

Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Automobil mu oduzeo prednost

Prema dostupnim informacijama, do nesreće je došlo kada je vozač V. K. (62) automobila marke Citroën, koji se kretao iz smjera Šapca, skretao ulijevo s glavne na sporednu cestu te pritom oduzeo prednost motociklu kojim je upravljao Dragan Lazić. On je na motociklu marke Suzuki, njemačkih registarskih oznaka, dolazio iz smjera Valjevo prema Šapcu.

U trenutku sudara Dragan je, prema neslužbenim informacijama, nakon udara odbačen i pao oko 50 metara dalje. Hitna pomoć brzo je stigla na mjesto nesreće i pokušala reanimaciju, no unatoč naporima liječnika, mladić je preminuo od zadobivenih ozljeda.

Vozač je u pritvoru

U automobilu se na suvozačkom mjestu nalazila i M. K. (60), koja je nakon nesreće prevezena u bolnicu u Šapcu gdje su joj utvrđene lakše tjelesne ozljede. Vozač automobila V. K. (62) zadržan je u pritvoru po nalogu nadležnog tužiteljstva u Šapcu, a određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Istraga o okolnostima nesreće i dalje traje.