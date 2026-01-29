FREEMAIL
BLATTER: 'KLONITE SE SAD-A' /

Želite na SP? Dižite kredit! Samo za jednu utakmicu treba vam 2500 €, ali bez džeparca

Rukometnim navijačima put u Švedsku sigurno nije bio jeftin, ali i dalje je puno jeftiniji nego što će biti put na nogometno prvenstvo u Ameriku. Tko recimo želi gledati utakmicu Hrvatske i Gane u Philadelphiji, potrošit će najmanje 900 eura na let, pa 250 eura na kartu, a gdje je tu još smještaj od 400 eura noć. Neke pak zabrinjava situacija u Americi, a ne pomaže ni bivši predsjednik FIFA-e Sepp Blatter koji navijačima kaže: imam samo jedan savjet, klonite se SAD-a. Više u prilogu...

29.1.2026.
10:41
Rikardo Stojkovski
Svjetsko Nogometno PrvenstvoNogometSad
