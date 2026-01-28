FREEMAIL
KRAJ ERE /

Dok je 1971. bila ispred svog vremena, Nami je sada došao kraj: Bili smo na završnoj rasprodaji

Vrlo lijepa kapa iz gume, s ukrasom u mnogim lijepim bojama, to je negdje početkom prošlog stoljeća. Ovakve su se haljine prodavale u Nami u ljeto 1969: a znamo i kakvi su modeli sakoa i kaputa 1971. putovali kupcima po cijeloj bivšoj Jugoslaviji: jer Nama je već od 60-ih godina imala katalošku prodaju. Slavna robna kuća, uz koju mnoge u Hrvatskoj vežu lijepa sjećanja, se zatvara nakon 140 godina. Pa su ljude pozvali na završnu rasprodaju. Na koju se odazvao i Rikardo Stojkovski.

28.1.2026.
13:20
Rikardo Stojkovski
