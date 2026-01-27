Neki skupljaju Pokemone, TĆ - ministarstva! Skupio je skoro sve, sad je na broju 4.

I to se dogodilo. Imamo prvog ministra koji je otišao iz jedne Plenkovićeve Vlade da bi se vratio u drugu.

"To je jako dobro, on je zreo, ima 46 godina, u punoj je životnoj i intelektualnoj snazi. Sada ima i optiku rada u HNB-u, uklopit će se u vladin tim", izjavio je danas premijer.

Ali vratimo se na manje zrelog Ćorića i njegove prve političke nastupe u oporbi, dok je HDZ vodio Tomislav Karamarko. Šef je sigurno volio kako je oštro kritizirao SDP-ovu vladu.

"Dakle, potpuna nekonzistentnost u svim mogućim smjerovima. Kakvu mi to sliku šaljemo svijetu?", grmio je za govornicom u HDZ-ovoj središnjici 2015., kao predsjednik stranačkog Odbora za financije. Već godinu kasnije Tomislav Ćorić ušao je u svoju prvu vladu, prvu Plenkovićevu, i postao ministar rada. Raspadom braka HDZ-a i MOST-a, postaje ministar zaštite okoliša. I tu je postao prepoznatljiviji, čak se susreo s Gretom Thunberg i podržao njezin rad. Ali počeo je pokazivati i nervozu i pred kamerama se sukobljavati s novinarima.

Bio je na prvom mjestu... za otići iz Vlade

"Vi ste u jednu od novinarskih grupa u kojoj komunicirate, a hvala bogu mi svi znamo novinare, jasno izrazili svoje nezadovoljstvo izborom članova uprave Ine", rekao je kolegi Hrvoju Krešiću koji mu je rekao da je to bilo "zaista vrlo ružno i perfidno" od njega, da bi Ćorić njemu samo dobacio "pa pogledajte svoje poruke".

Možda i zbog toga, uvijek je bio među nepopularnijim ministrima. "On je bio izrazito nepopularan ministar. Bio je toliko nepopularan da su u veljači 2022. godine ga birači u anketi stavili na prvo mjesto kao čovjeka koji treba otići iz Vlade", podsjeća politički komentator Telegrama Jasmin Klarić.

Tu su sigurno kumovale i afere u kojima ga se povezivalo, recimo oko boravka u čuvenom klubu Dragana Kovačevića u Slovenskoj ulici. U ljeto 2020., kad je afera bila aktualna, na pitanje je li na ulazu u klub morao ostavljati mobitel, rekao je novinaru da neće dobiti odgovor, "zato što je to moment koji nisam u stanju i ne želim dijeliti s hrvatskom javnosti".

Premijer mu čuvao leđa

Spominjao se i u aferi s preprodajom INA-inog plina, po cijeni znatno nižoj od tržišne. Premijer mu je uvijek držao stranu.

"Nikada nisam osjetio da je ta podrška, bilo s njegove, bilo s moje strane, izostala. Mislim da radimo dobar posao", govorio je Ćorić o premijeru. U aferi Vjetroelektrane ga je bivši zamjenik u iskazu USKOK-u teretio da je upravo on inzistirao da se pogoduje investitorima. I Ćorića je ispitao USKOK, ali optužnica nikad nije podignuta. "

"Jednostavno ima negativnu percepciju u javnosti i vuče te terete o kojima smo pričali za sobom. To je pomalo očajnički potez premijer Plenkovića i pokazuje da je kadrovski bazen ljudi kojima on vjeruje izrazito tanak", zaključuje Jasmin Klarić.

Prvi je koji će voditi četiri ministarstva

Dakle, nakon što je počeo kao ministar rada, pa onda bio ministar zaštite okoliša, pa onda i ministar gospodarstva, Tomislav Ćorić prvi je ministar koji će voditi četiri različita ministarstva. Dovoljno da se i satiričari krenu zafrkavati na njegov račun. "Podsjeća čovjeka malo na one klince koji skupljaju sličice, pa imaš album "Hrvatska ministarstva" i skupljaš da skupiš sve, kao i Pokemone. Sama ta činjenica će ga činiti vrlo zanimljivim predmetom i u satiri", smatra satiričar Siniša Mareković Car.

Naravno da nismo zaboravili na TĆ, kako je označavao svoje tweetove, pa i maske za vrijeme korone. Na mreži se slikao na Dinari, pisao kako nismo svi isti, kupio smeće na Sljemenu, čak i ronio i skupljao smeće, sadio voćke u Maksimiru, pisao da volimo svijet i poštujemo različitosti. "Vratite na TĆ. Ako se već vraća Tomislav Ćorić u Vladu, molim da se i TĆ vrati na društvene mreže. Hvala!", poručuje Klarić.

I da, nakon što je tri godine kao viceguverner HNB-a zarađivao 7.430 eura, sada će u Vladi imati plaću od 4.800, više od 2.600 eura manje. I još su oba dosadašnja Plenkovićeva čovjeka za financije bili među najpopularnijim ministrima. TĆ-u neće biti lako.