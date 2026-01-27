Plenković o povratku Ćorića: 'Zreo je, u punoj životnoj snazi. Odmah će se uklopiti u tim!'

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u utorak na svečanosti otvorenja prvog stalnog postava Hrvatskog športskog muzeja.

U svojoj izjavi za medije osvrnuo se na povratak Tomislava Ćorića u Vladu, koji će preuzeti poziciju ministra financija.

"Predložili smo Marka Primorca kao potpredsjednika EIB-a. S obzirom na njegov angažman njegov odabir je bio logičan. Ćorić je odmah prihvatio poziv i mislim da je to jako dobro. Zreo je, ima 46 godina, u punoj je životnoj snazi, intelektualno. Odmah će se uklopiti u Vladin tim", rekao je Plenković i dodao da on ima optiku rada u HNB-u te u akademskoj zajednici.

"Posao ministra financija nije posao na kojem se netko treba učiti, mora doći netko tko je stručan", poručio je Plenković.

Komentirao je i oštru kritiku SDP-ove Mirele Ahmetović o izboru novog ministra.

"Ahmetović je specijalist za energetiku posebno za vezivanje konopima na dok u Omišlju gdje sada brod LNG Hrvatska i predstavlja doprinos Hrvatske za opskrbu plinom cijele regije. Ona je zastupala interes ruskog lobija da se nikada ne napravi LNG na Krku, možemo otvoreno govoriti. Ovo je sportski, tako ću to doživjeti", rekao je Plenković.

