Hrebak komentirao Ćorićeve afere: 'To je sigurno nešto što će on vući za sobom'

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak izjavio je u utorak uoči sastanka parlamentarne većine da ga nije iznenadio povratak Tomislava Ćorića u Vladu, ali ga je iznenadio odlazak dosadašnjeg ministra financija Marka Primorca, koji je vrlo dobro vodio resor financija.

"Nije me iznenadio ulazak Ćorića u Vladu, ali me iznenadio odlazak Primorca. Nažalost, odlazi jedan od najboljih ministara koji izuzetno dobro vodi vrlo zahtjevan resor financija. Odlazi na još jednu bolju poziciju, za Hrvatsku dobru, ali s druge strane, nadam se da će ministar Ćorić biti barem toliko dobar koliko je bio ministar Primorac", rekao je Hrebak.

Naveo je kako se puno napravilo u Primorčevu mandatu, od ukidanja parafiskalnih nameta, ukidanja prireza, stabilizacije financija, smanjenja javnog duga, dodavši kako je sve to nešto što oni kao liberali vole čuti te mu na tome čestitaju.

'Prekaljeni političar'

"Žao mi je što odlazi. Što se tiče Ćorića - prekaljeni političar. Nismo ga do sada vidjeli u ulozi čovjeka odgovornog za financije, vidjet ćemo kako će se snaći u toj ulozi. Mi ćemo mu dati podršku", naveo je Hrebak, dodavši kako ga je premijer Andrej Plenković jučer nazvao i zatražio podršku HSLS-a.

Dodao je kako će na koalicijskom sastanku inzistirati, kao i kada je odlazio ministar Marić, a dolazio Primorac, da ostane "ista ekipa" ljudi koji znaju taj posao.

"Ekipa koja je posložena još za vrijeme ministra Marića u Ministarstvu financija, osobno ih znam kada surađujem kao gradonačelnik s njima, to su vrlo stručni ljudi koji imaju posao u malom prstu. Tako da se nadam da tu neće biti nikakvih rošada i na tome ćemo inzistirati", poručio je.

Ćorićeve afere

Na pitanje hoće li Ćoriću biti na teret prethodne afere, poput vjetroelektrane Krš-Pađene, Hrebak je ocijenio kako to neće biti problem jer je prošlo puno vremena od tada. Ali, dodao je, to je sigurno nešto što će on "vući za sobom".

Što se tiče očekivanja od Ćorića u ovim izazovnim vremenima, Hrebak je istaknuo kako nitko nema čarobni štapić da riješi pitanje inflacije, ali da je to Primorac dobro radio.

"Tražio je rješenja i mislim da smo tu imali dobar smjer kojim ide Ministarstvo financija i u kojem se vode državne financije. Mislim da taj smjer treba ostati", rekao je, dodavši kako će i to tražiti na sastanku jer kao liberali smatraju da su se financije u državi dobro vodile.

Zabrinut zbog odlaska Primorca

Primorac odlazi u Europsku investicijsku banku, a guverner HNB-a Boris Vujčić u Europsku središnju banku. Upitan koliko je to bitno za pozicioniranje Hrvatske u međunarodnim financijskim krugovima, Hrebak je poručio kako je dobro da na takve pozicije odlazi netko iz male zemlje.

"To je super, ali s druge strane, ja sam zabrinut zato što gubimo odličnog ministra financija i ministar Ćorić će tek morati dokazati da može slijediti upravo smjer koji su imali i Marić i Primorac", poručio je.

Saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi uoči sastanka ocijenio je kako je Ćorić dobar izbor.

"Naša očekivanja su velika imajući u vidu da je odlično surađivao s Klubom nacionalnih manjina", rekao je.

