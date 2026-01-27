Zna se kada će Sabor glasovati o Tomislavu Ćoriću: Zanimljive se stvari vežu uz njegovo ime

Parlamentarna većina raspravljala je danas u Banskim dvorima o imenovanju Tomislava Ćorića ministrom financija, nakon odlaska Marka Primorca u Europsku investicijsku banku.

Saborski Odbor za financije i državni proračun poslijepodne će saslušati Tomislava Ćorića, kandidata za novog ministra financija i potpredsjednika Vlade, a Sabor o njemu glasati na plenarnoj sjednici u četvrtak, najavio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Predsjednik Vlade dostavio je izvješće o razrješenju Marka Primorca s dužnosti potpredsjednika Vlade i ministra financija, te istovremeno prijedlog za iskazivanje povjerenja Tomislavu Ćoriću za obavljanje nevedenih dužnosti. Raspravu o Ćoriću provesti će Odbor za financije i državni proračun u srijedu u 16 sati, a Sabor glasovati o novom ministru u četvrtak, izvijestio je Jandroković.

Predstavit će ga Plenković

Praksa je da ministra koji se u Vladu imenuje naknadno, Odboru predstavi premijer, zastupnici mu pritom mogu postavljati pitanja i on je na njih dužan odgovoriti. Na sjednici Sabora o povjerenju se glasuje bez rasprave, a da bi bio potvrđen, novi ministar mora dobiti glasove 76 zastupnika.

Jandroković je izvijestio i kako je primio zahtjev za razrješenje Tomislava Ćorića s dužnosti viceguvernera Hrvatske narodne banke (HNB), te najavio da će o tome raspravljati Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove u srijedu u 8.30 sati, te potom Sabor odmah raspraviti na plenarnoj sjednici.

Nakon toga, u srijedu poslijepodne u 15 sati sastat će se Odbor za europske poslove i raspraviti vladin prijedlog kandidature Marka Primorca za potpredsjednika Upravnog vijeća Europske investicijske banke. O tome nema glasovanja na plenarnoj sjednici, već samo Odbor donosi zaključak, pojasnio je Jandroković.

Tko je Tomislav Ćorić?

Tomislav Ćorić bio je ministar u prvoj Plenkovićevoj Vladi - od 2016. do 2017. u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, od 2017. do 2020. u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

U drugoj Plenkovićevoj, od 2020. do 2022. bio je na čelu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Njegov dosadašnji politički put obilježen je nizom kontroverzi i afera u kojima se njegovo ime više puta spominjalo.

Afera vjetropark Krš-Pađene

Ozbiljne optužbe na njegov račun iznio je i bivši pomoćnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Domagoj Validžić, u sklopu afere Vjetroelektrane Krš-Pađene.

Validžić je istražiteljima, kao jedan od optuženih u slučaju u kojem je prema USKOK-u ključnu ulogu imala Josipa Rimac, izjavio da je sporne radnje provodio po izravnim uputama tadašnjeg ministra Ćorića.

Validžić je tvrdio da je Ministarstvo, kojim je tada upravljao Ćorić, izdalo pozitivno mišljenje koje je investitorima omogućilo zadržavanje statusa povlaštenog proizvođača i višemilijunsku zaradu, iako za to, prema USKOK-u, nisu ispunjavali uvjete. Ćorić se pred USKOK-om branio da 'Validžić ne govori istinu' i na kraju nije završio u optužnici.

Afera 'Plin za cent'

Ćorićevo ime pojavilo se i u aferi vezanoj uz prodaju INA-ina plina po znatno nižim, fiksnim cijenama, zbog čega je, prema sumnjama, kompaniji nanesena višemilijunska šteta. Za taj je slučaj optužen bivši direktor INA-e Damir Škugor.

Tadašnji predsjednik Nadzornog odbora INA-e Damir Vanđelić tvrdio je da je Ćorića, kao ministra gospodarstva, upozorio na problem, ali da on nije reagirao.

Naveo je da je Ćoriću e-mailom poslao upozorenje kako INA godišnje gubi oko 200 milijuna eura te da mu je ministar uzvratio optužbama za politizaciju. Ćorić je te tvrdnje demantirao.

Koncesija za hidroelektrnu na rijeci Jadro

Još jedna afera koja je vezana uz Ćorića odnosi se na dodjelu koncesije za hidroelektranu na rijeci Jadro koju je dobila tvrtka 007 Miletić. Kako je Telegram tada otkrio, ta tvrtka se dotad bavila zaštitarskim poslovima i tek tri mjeseca ranije bila registrirana za proizvodnju električne energije.

Natječaj je raspisan na Badnjak 2021. i objavljen isključivo u oglasniku javne nabave. Ćorić je tada tvrdio da je postupak proveden u skladu sa zakonom.

Afera Janaf

Ćorićevo ime dovodilo se u vezu i u slučaju afere Janaf zbog boravka u poznatom klubu Dragana Kovačevića u zagrebačkoj Slovenskoj ulici. Postupak je tada pokrenulo i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, no zaključilo je da nije prekršio zakon niti etička načela obnašanja dužnosti.

