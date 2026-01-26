Predah gotov, Ćorića čeka fotelja: Ali kuha li Plenković nove rotacije?

Premijer Andrej Plenković novinarima je potvrdio da se u Vladu vraća Tomislav Ćorić i to na mjestu potpredsjednika Vlade te ministra financija.

Razvoj događaja uživo na terenu prati reporterka RTL-a Danas Dajana Šošić koja je uživo donijela najnovije informacije.

Navela je: "Premijer za Ćorića kaže da je riječ o stručnjaku, čovjeku iz stranke i osobi od povjerenja. Smatra da je on najbolji za tu ulogu i da već sutra može početi s radom. S druge strane, njegov izbor je svojevrsno iznenađenje, s obzirom na to da je slovio kao mogući nasljednik guvernera HNB-a.

Razgovarala sam danas ovdje s brojnim članovima stranke i oni su iznenađeni. Mnogi od njih nisu znali za ovu informaciju i za ovo imenovanje. Znali su to samo najbliži suradnici premijera. Mnogi se pitaju zašto se odlučio vratiti s bolje plaćenog i komotnijeg posla ponovno u Vladu voditi svoj četvrti resor."

Nastavila je da je on očito bio osobni izbor premijera i očito mu Ćorić tu odluku, odnosno zahtjev, nije mogao odbiti.

"Kada je odlazio iz Vlade, novinari su ga pitali postoji li šansa da se vrati u politiku. Tada je rekao da mu treba predah. Očito je ovaj njegov predah sada gotov", navela je Dajana Šošić.

Oporba ga je, očekivano, dočekala na nož. Članovi oporbenih stranaka podsjećaju kako se Ćorić pri kraju mandata našao u aferi Krš–Pađene, kada ga je njegov zamjenik optužio da je inzistirao na pogodovanju investitorima. Tada ga je ispitao i USKOK, no nije bio obuhvaćen optužnicom.

"Oporba također podsjeća kako su tada tvrdili da pogoduje Mađarima vezano uz izvoz nafte. Svakako ga čeka žestoka reakcija oporbe", rekla je.

Što se tiče procedure – Vlada sada šalje prijedlog saborskim odborima o njegovu imenovanju na ministarsku poziciju te u poziciji potpredsjednika Vlade, a nakon toga se, najvjerojatnije u četvrtak, očekuje i izglasavanje u Saboru.

"Spominjala se mogućnost i šire rekonstrukcije Vlade, govorilo se o mogućem odlasku ministra obrazovanja, zatim ministra Marina Piletića, kao i zamjeni ministara iz redova DP-a. No, čini se da će se premijer zasad zadržati samo na zamjeni jednog čovjeka – ministra financija. Premijera za sad kaže: 'Kao i uvijek, sve ćete znati na vrijeme.'"

Za Primorca je ovo odskočna daska u daljnjoj karijeri i, kako se doznaje, bila je to njegova želja, a premijer ga je u tome podržao. "Iz Vlade poručuju da je riječ o stručnjaku s velikim međunarodnim ugledom i upravljačkim iskustvom koje je stekao u Vladi. Ovo je važna vijest i za Hrvatsku jer time ulazimo dublje u međunarodne financijske upravljačke strukture. Što se tiče daljnje procedure, Vlada šalje njegovu kandidaturu nadležnim saborskim odborima, oni potom daju mišljenje i vraćaju je Vladi, a zatim ide u daljnju proceduru. No, već sada je jasno da je riječ uglavnom o formalnosti.", istaknula je Dajana Šošić.