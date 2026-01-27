'Mila zemljo, otvori se!' Komentari čitatelja o Ćorićevom povratku pravi su hitovi!

Ministar financija Marko Primorac odlazi u Europsku investicijsku banku. Ondje će, na poziciji potpredsjednika, biti zadužen za osiguravanje novca za projekte kojima se doprinosi ispunjavanju ciljeva Europske unije.

Danas tijekom poslijepodneva sastao se vrh HDZ-a, koji je odlučio da će ulogu ministra financija preuzeti viceguverner HNB-a, Tomislav Ćorić.

Ćorić je bio ministar u prvoj Plenkovićevoj Vladi. Od 2016. do 2017. obnašao je dužnost ministra rada i mirovinskog sustava, od 2017. do 2020. bio je ministar zaštite okoliša i energetike, a od 2020. do 2022. ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Pitamo vas

U našoj redovnoj rubrici pitamo i vas: "Što mislite o odlasku Marka Primorca i vraćanju Tomislava Ćorića?"

"Pa što se čudite? Boljeg naš premijer nije mogao izabrati, sve garnitura Remetinec pa nakon mjesec dana izađu i dobivaju još šest mjeseci osobni dohodak kao nagradu. I sve po zakonu... Mila zemljo, otvori se!", napisala je Nevenka Brlek.

Milan Pavković podsjetio je na neke ranije Ćorićeve afere.

"Prisjetite se kako, zašto i s kim je otišao bivši ministar Ćorić. Sjetite se i njegovog kompića, bivšeg ministra Filipovića te što im se stavlja na teret. Pa zar smo zaboravili i Planinsku i vjetroelektrane, kriminal s Josipom Rimac te mnoštvo afera koje mu se pripisuju i velikim oprostom sve brišemo? Opet kriminalca stavljamo u ministarstvo gdje ima izobilje nekontroliranog novca u kojem vidno uživa", komentirao je Pavković.

"Svi koji tu dođu, za kratko vrijeme budu nagrađeni. Znači Ćoriću, strpi se, brzo ćeš na deset puta veću plaću. Samo odradi što ti se kaže", napisala je Marica Anđa.

"Već je bio ministar u nekoliko resora. I što je pokazao? Ništa. Samo je frizura postojana", napisao je Nikola Drobljenčić.

"A ništa, dodatno pripaziti na svoje novčanike", kratko je napisao Irenko Zigante.

"Ne mislim...jer kad krenem mislit o njima povraća mi se i boli me glava", komentirala je Petra Obadić.

"Odlazak je nesagledivi gubitak, a dolazak, kao euro jackpot", smatra Milenko Molnar.

"Pa to je dobro,obojica su pametni i znaju raditi s banovskim resursima. Ništa loše", komentirao je Marinko Ivić.

