OBJAVIO FOTOGRAFIJU /

Šime Elez podlegao trendu i pohvalio se makeoverom na licu

Šime Elez podlegao trendu i pohvalio se makeoverom na licu
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Ni bivši Gospodin Savršeni nije odolio trendu uljepšavanja, pa se odlučio za zahvat koji radi značajnu razliku u njegovom izgledu

11.3.2026.
15:37
Hot.hr
Mia Slafhauzer/PIXSELL
Šime Elez (27) odlučio se na promjenu imidža. Bivši Gospodin Savršeni posjetio je jednu dentalnu kliniku u Splitu gdje je započeo proces osvježavanja svog osmijeha, a prve rezultate zahvata objavio je na Instagramu, gdje se može uočiti njegov blistaviji i ujednačen osmijeh. 

Šime Elez podlegao trendu i pohvalio se makeoverom na licu
Foto: Instagram Story/@simeelez
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by iSmile (@ismile_esthetic)

Podsjetimo, Šime je široj publici postao poznat nakon sudjelovanja u četvrtoj sezoni RTL-ova showa Gospodin Savršeni, a već je dulje vrijeme u društvu poznate pjevačice Maje Šuput (46). Prvi put su služeno viđeni u spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari" a otad su mnogi primijetili da između njih postoji posebna kemija.

Šime Elez podlegao trendu i pohvalio se makeoverom na licu
Foto: Instagram screenshot

Njihovo druženje nastavilo se i nakon snimanja spota, pa su u međuvremenu zajedno putovali na nekoliko egzotičnih destinacija. Nedavno su se vratili s romantičnog putovanja u Pariz, a prije toga uživali su i u egzotičnom odmoru na Baliju

 

POGLEDAJTE VIDEO: 

