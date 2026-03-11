Šime Elez podlegao trendu i pohvalio se makeoverom na licu

Šime Elez (27) odlučio se na promjenu imidža. Bivši Gospodin Savršeni posjetio je jednu dentalnu kliniku u Splitu gdje je započeo proces osvježavanja svog osmijeha, a prve rezultate zahvata objavio je na Instagramu, gdje se može uočiti njegov blistaviji i ujednačen osmijeh.

Podsjetimo, Šime je široj publici postao poznat nakon sudjelovanja u četvrtoj sezoni RTL-ova showa Gospodin Savršeni, a već je dulje vrijeme u društvu poznate pjevačice Maje Šuput (46). Prvi put su služeno viđeni u spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari" a otad su mnogi primijetili da između njih postoji posebna kemija.

Njihovo druženje nastavilo se i nakon snimanja spota, pa su u međuvremenu zajedno putovali na nekoliko egzotičnih destinacija. Nedavno su se vratili s romantičnog putovanja u Pariz, a prije toga uživali su i u egzotičnom odmoru na Baliju.

