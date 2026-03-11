Ovo će odjeknuti: Bitna promjena u HNL-u stupa na snagu sljedeće sezone

Na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza objavljen je novi Pravilnik o nogometnim natjecanjima, koji će na većinu klubova imati utjecaj.

Naime, pravilnik koji je donesen 26. veljače, a službeno predstavljen danas u Glasniku HNS-a, mijenja dozvoljen broj stranih igrača izvan Europske unije u zapisniku momčadi. Prema novim pravilima, umjesto dosadašnjih šest, od sljedeće sezone na jednoj utakmici za pojedinu momčad moći će nastupiti najviše pet igrača koji nisu državljani zemalja Europske unije.

Prema Transfermarktu, u HNL-u trenutno igraju 122 stranca, odnosno 41% svih igrača u ligi. Dobar dio tih stranaca (17) dolazi iz susjedne Bosne i Hercegovine, te većina njih ima državljanstvo države članice Europske unije, ali ima i onih koji to nemaju.

Također je ukinuta odluka prema kojoj su se ukrajinski nogometaši smatrali domaćim igračima. Takvu je mjeru HNS ranije donio u suradnji s FIFA-om kao izvanrednu olakšicu nakon ruske invazije na Ukrajinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon što je Hajduk izgubio realne šanse za naslov prvaka, na Poljudu se okrenuli dalekoj budućnosti