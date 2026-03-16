Kaos iza pozornice Oscara: Teyana Taylor u žestokom sukobu, snimka se širi internetom

Glumica i glazbenica Teyana Taylor (35) našla se u središtu drame iza pozornice na dodjeli Oscara 2026. godine nakon što je snimljena u žestokom verbalnom sukobu u hodniku legendarnog Dolby Theatra u Los Angelesu.

Video koji se ubrzo proširio društvenim mrežama prikazuje uzrujanu Taylor kako optužuje jednog muškarca da ju je fizički gurnuo dok su se ljudi kretali kroz gužvu iza pozornice. Na snimci se vidi kako se pokušava probiti kroz skupinu ljudi te glasno reagira, očito uznemirena situacijom.

“Vi ste muškarac, a stavljate ruke na ženu”, poručila je, pokazujući prstom prema osobi izvan kadra.

“Jako ste nepristojni. Jako ste nepristojni. Jako ste nepristojni”, ponavljala je dok su je prisutni pokušavali smiriti.

Kada joj je jedan od ljudi u blizini prišao kako bi shvatio što se dogodilo, Taylor je dodatno pojasnila situaciju.

“Zato što je stavio ruke na ženu”, rekla je, tvrdeći kako je incident bio fizičke prirode.

“Doslovno me gurnuo. Skoro je i nju gurnuo”, dodala je, pokazujući na neidentificiranu ženu koja je stajala pokraj nje. Video završava njezinim upozorenjem svima oko sebe: “Ne dirajte me, ne gurajte me, ne odgurujte me.”

Nije osvojila kipić za najbolju sporednu glumicu

Napeti trenutak iza pozornice dogodio se samo nekoliko minuta nakon što je Taylor već izazvala veliku raspravu na društvenim mrežama zbog svoje reakcije na gubitak Oscara za najbolju sporednu glumicu. Nagradu je te večeri osvojila Amy Madigan, dok su među nominiranima bile i Wunmi Mosaku, Inga Ibsdotter Lilleaas i Elle Fanning.

Tijekom proglašenja kamere su prikazivale reakcije nominiranih glumica na podijeljenom ekranu. Kada je pročitano ime pobjednice, Taylor je naglo skočila sa sjedala, podigla ruke iznad glave i počela glasno pljeskati, što su mnogi gledatelji protumačili kao pretjeranu ili odglumljenu reakciju.

“Teyana Taylor glumi da je sretna. Curo, sjedni i opusti se”, “Ova reakcija je najlažnija stvar ikad”, pisali su korisnici na platformi X.

Stručnjakinja za govor tijela Judi James smatra da reakcija nije bila slučajna, već način prikrivanja stvarnih emocija. Prema njezinoj analizi, Taylor je reagirala vrlo naglo.

“Teyana je trzajem skočila sa sjedala kao da ju je udarila struja, spustivši glavu, što znači da gotovo nije ni morala namjestiti izraz lica. Kad se uspravila, bila je u potpunom slavljeničkom raspoloženju, plješćući rukama iznad glave”, objasnila je.

Dodala je kako takvo ponašanje često ukazuje na pokušaj prikrivanja snažnog razočaranja. “Ovakvo ponašanje obično upućuje na nalet snažne temeljne emocije – u ovom slučaju vjerojatno razočaranja – koje se pokušava prikriti jednako snažnim iskazivanjem suprotne emocije”, zaključila je.

Unatoč kontroverzama, nominacija za Oscara predstavlja veliki trenutak u karijeri 35-godišnje Taylor. Za ulogu u filmu One Battle After Another već je osvojila Golden Globe Awards za najbolju sporednu glumicu, a bila je nominirana i za BAFTA Awards, Critics' Choice Awards te NAACP Image Awards.

