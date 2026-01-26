FREEMAIL
Gužva ispred HDZ-a, najprije se obratio Plenković, stigao i Ćorić

Foto: Josip Mikacic/pixsell

Na svojoj dužnosti trebao bi biti do kraja tjedna, a onda odlazi na mjesto potpredsjednika Europske investicijske banke

26.1.2026.
16:50
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Josip Mikacic/pixsell
U ponedjeljak poslijepodne održava se Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Ona dolazi nakon što je obavljeno da potpredsjednink Vlade i ministar financija Marko Primorac odlazi iz Vlade i to na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB) - neslužbeno doznajemo.

Europska investicijska banka ima osam potpredsjednika, a sada je, prvi put otkad smo ušli u Europsku uniju, mjesto pripalo Hrvatskoj. Primorac je izrazio želju da bude kandidat, što je premijer Plenković i prihvatio. Na novu dužnost trebao bi stupiti 1.-og ožujka.

Na mjestu ministra ostat će do kraja ovog tjedna, a onda bi se trebao birati novi ministar. 

Ministrica zdravstva Irena Hrstić prije same sjednice čestitala je Primorcu i rekla da se veseli novom ministru - tko god on bio. 

Mislav Herman potvrio je da je bili naznaka da se ovako što ima dogoditi te da se "šuškalo" u kuloarima. Za ministre Tončija Glavinu i Olega Butkovića ovo nije izenađenje

Predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na pitanje novinara je li mu žao što odlazi Primorca u šali rekao: 

"Kako mislite, je li mi žao? Polako, što ste navalili.". Potom je rekao: "U fazi smo u kojoj pozicioniramo Hrvatsku i naše stručnjake u području ekonomije i financija u međunarodne financijske institucije. Najprije veliki uspjeh trijažom kandidata i predlaganjem od strane Eurogrupe Europskom vijeću guvernera HNB-a Vujčića, gdje je to potez bez presedana – prvi put Hrvatska, kao najmlađa članica EU-a, dolazi u poziciju da bude prva zemlja srednjoistočne Europe koja ima svog predstavnika u Izvršnom odboru Europske središnje banke."

Nastavio je: Drugo, Europska investicijska banka, druga važna financijska institucija, također ima izvršni odbor s nekoliko potpredsjednika. Hrvatska se nalazi u grupi u kojoj su Slovačka i Poljska i, nakon šest godina mandata poljske potpredsjednice i mandata slovačkog predsjednika, vrijeme je za Hrvatsku. Zato sam predložio Nadi Caviño gospodina Primorca kao ministra financija, koji je i svojim iskustvom i radom najindiciraniji odabir hrvatske vlade za to mjesto, koje će nam osnažiti položaj u Europskoj investicijskoj banci. Bitna je to investicijska poluga na razini EU-a i u Hrvatskoj, i to je najlogičniji i najprimjereniji odabir.

Danas na predsjedništvu HDZ-a i sutra na koaliciji predložit ću Tomislava Ćorića na mjesto potpredsjednika Vlade i ministra financija. On je proveo četiri godine u HNB-u kao viceguverner. Razgovarali smo, on se vraća u tim s novim iskustvom."

Rekao je za njega da misli da je odličan izbor.

"Jako se dobro znamo, iskusan je i politički i ima svoj profesionalni put na Ekonomskom fakultetu, a kao ministar sada, kao i prije. Zreo je za preuzeti ovu funkciju", rekao je Plenković. Na pitanje baca li se on sada u vatru, odgovorio je: "Pa dobro, da nije, to nije loše, sve su to mladi ljudi. Tomo je '79. godište, tek je startao. Danas, kad sam ja postao premijer, znači da je mlad."

 

