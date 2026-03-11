FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MLADA NASLJEDNICA /

Tko je unuka Donalda Trumpa? Pozirala uz vojne helikoptere pa izazvala burne reakcije

Tko je unuka Donalda Trumpa? Pozirala uz vojne helikoptere pa izazvala burne reakcije
Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
Kai Madison Trump (18) američka je influencerica i studentica, a javnosti je najpoznatija kao unuka američkog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa (79).
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kai Trump (18), unuka američkog predsjednika Donalda Trumpa (79), posljednjih godina sve se češće pojavljuje u medijima i na društvenim mrežama. Mlada influencerica i talentirana golferica nedavno je ponovno postala viralna nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj pozira na aerodromskoj pisti s vojnim helikopterima u pozadini. Iako je video izazvao lavinu komentara i kritika, ubrzo se pokazalo da je riječ o staroj snimci koja nije povezana s aktualnim svjetskim događajima. Tko je zapravo Kai Trump i kako izgleda život unuke jedne od najpoznatijih političkih obitelji na svijetu – pogledajte u galeriji.

11.3.2026.
6:00
Hot.hr
Annabelle Gordon/CNP/Shutterstoc/Shutterstock Editorial/Profimedia
Donald TrumpDonald Trump Jr.Unuka
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx