Tko je unuka Donalda Trumpa? Pozirala uz vojne helikoptere pa izazvala burne reakcije

Kai Trump (18), unuka američkog predsjednika Donalda Trumpa (79), posljednjih godina sve se češće pojavljuje u medijima i na društvenim mrežama. Mlada influencerica i talentirana golferica nedavno je ponovno postala viralna nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj pozira na aerodromskoj pisti s vojnim helikopterima u pozadini. Iako je video izazvao lavinu komentara i kritika, ubrzo se pokazalo da je riječ o staroj snimci koja nije povezana s aktualnim svjetskim događajima. Tko je zapravo Kai Trump i kako izgleda život unuke jedne od najpoznatijih političkih obitelji na svijetu – pogledajte u galeriji.