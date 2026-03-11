Raste interes za cjepivom protiv bolesti od koje je umrla beba: Nema ga u hrvatskim ljekarnama

Nova inicijativa hrvatskih pedijatara u sezoni virusa. Predlažu da cijepljenje protiv izrazito zaraznog virusa RSV bude besplatno za sve koji ga žele primiti još u rodilištu. A cjepivo za meningokok je toliko traženo da ga u ljekarnama trenutačno nema.

U jednoj zagrebačkoj pedijatrijskoj ordinaciji cijepljenja su se u utorak izmjenjivala jedno za drugim, a sve više roditelja raspituje se i za dodatna, neobavezna cjepiva koja trenutačno moraju sami platiti.

Martina Grgec dovela je svoje mlađe dijete na obvezno cijepljenje s dva mjeseca, a iz iskustva sa starijim djetetom dobro zna koliko dodatna zaštita može značiti. "Starija nam je imala rotu i norovirus i oba puta smo bili na Zaraznoj na infuziji. Čak smo tri dana išli na infuziju zbog tog rotavirusa, tako da smatram da bi to puno pomoglo", kaže Martina.

Roditeljima savjetima pomaže i pedijatrica, koja dodatna cjepiva preporučuje - i sama ih je dala svojoj djeci, primjerice protiv vodenih kozica.

Cijene u ljekarnama

Pedijatrica Venera Zahariev Španiček objašnjava kako takva cjepiva postoje, ali se dodatno plaćaju: "Uvijek postoje i ova dodatna cjepiva koja mi svakako preporučujemo svim roditeljima, ali oni se doplaćuju, odnosno kupuju ili u ljekarni ili, ako je ambulanta u zakupu, ambulanta može kupiti cjepivo pa ga naplaćivati pacijentima".

Cijene u ljekarnama su sljedeće: cjepivo protiv vodenih kozica stoji oko 50 eura, protiv rotavirusa oko 62 eura, meningokoka oko 96 eura, dok zaštita protiv RSV-a stoji oko 205 eura. Budući da se većina ovih cjepiva daje u dvije doze, ukupni trošak za roditelje može narasti i na više od 600 eura.

Zbog toga Hrvatsko pedijatrijsko društvo predlaže da se barem dio tih cjepiva pokriva iz zdravstvenog osiguranja. Predsjednik društva Joško Markić smatra da bi zaštita protiv RSV-a trebala biti dostupna novorođenčadi već u rodilištu.

"Da se djeca čiji roditelji to žele, ali ne kao obavezno, mogu imunizirati u rodilištu prije otpusta iz bolnice tijekom sezone RSV infekcije. To dugodjelujuće protutijelo štitilo bi ih idućih pet do šest mjeseci, upravo u tom najranjivijem razdoblju života", kaže Markić.

Porastao interes roditelja

Oni malo stariji zaštitu bi mogli dobiti kod pedijatra. U splitskom KBC-u trenutačno je zbog težeg oblika RSV-a hospitalizirano desetero djece, dok zbog rotavirusa svake godine završi oko četrdesetero djece. "Trenutačno u našoj klinici imamo jedno dojenče u dobi od pet mjeseci koje je hospitalizirano s teškim oblikom rotavirusne infekcije", dodaje Markić.

Interes roditelja dodatno je porastao nakon smrti osmomjesečne djevojčice prošlog mjeseca od meningokokne sepse tipa B. Pedijatrica Venera Zahariev Španiček kaže da su mnogi roditelji odmah zatražili i to cjepivo: "Konkretno već na listi imam tridesetero djece koji bi se cijepili, premda mi to cjepivo još nemamo. Trenutačno je u defekturi. Neka cjepiva trebala bi stići sutra, ali se mogu kupiti i u ljekarni. Doza je oko 100 eura, i u ljekarni i kod nas".

I u ljekarnama potvrđuju kako je interes neuobičajeno velik. Magistra farmacije Marina Marušić Fojs kaže da trenutačno postoji i manjak pojedinih cjepiva protiv meningitisa. "Jedan soj trenutačno nije dostupan, drugi jest. Primjećujemo nešto veći broj upita i pretpostavljamo da će uskoro stizati nove količine", kaže Marušić Fojs.

Stručnjaci ističu da su nuspojave cjepiva uglavnom blage. "U velikoj većini slučajeva nuspojave nisu takve da bi zahtijevale zabrinutost ili da bi roditelje trebale obeshrabriti od najbolje zaštite za djecu", poručuje Markić. Trenutačno su ta cjepiva na teret zdravstvenog osiguranja samo za visokorizične skupine. Pedijatri se zalažu da postanu dostupna svima bez dodatnog plaćanja - ali i dalje kao izbor roditelja, a ne obveza.