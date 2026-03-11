FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IDILIČNI ODNOSI /

Njihova lica sve govore: Alka Vuica buduću snahu povela u izlazak

Njihova lica sve govore: Alka Vuica buduću snahu povela u izlazak
×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Domaća glazbenica Alka Vuica posebno je sretna što je njezin sin Arian pronašao "onu pravu", a sada su objavile i zajedničke fotografije

11.3.2026.
9:14
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nedavno je odjeknula vijest da se sin Alke Vuice ženi i da je napokon poznato tko je osvojio srce njezina nasljednika! Otkako se proširilo kako će Alkin sin Arian oženiti lijepu Doru Šitum, javnost ne skriva znatiželju o odnosu buduće mladenke i poznate svekrve.

Njihova lica sve govore: Alka Vuica buduću snahu povela u izlazak
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kako bi pokazala da je Dora sjajno uklopljena u obitelj, Alka Vuica je u najnovijoj objavi na svom Instagram profilu podijelila atmosferu s druženja s budućom snahom i prijateljicama.

Objavila je kratki video sastavljen od niza fotografija, a zajednička fotografija najvažnijih žena u životu Ariana Vuice izazvala je najveću pozornost.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alka Vuica (@alka.vuica)

Alka je tako pozirala u upečatljivoj zlatno-crnoj jakni i zlatnim čizmicama, dok je njezina buduća snaha Dora odabrala posve crni outfit.

Podsjetimo, Doru i Ariana spojila je upravo Alka Vuica, koju je Dora u nekoliko navrata šminkala. Kako u ljubavnoj vezi nisu dugo, prosidba je bila iznenađenje i za samu Doru. Također, osim vijesti o skorom vjenčanju, Alka je podijelila i kako se posebno raduje prinovi koja uskoro stiže u obitelj!

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljen novi pravilnik, a dječak Toma izjavom je oduševio sve: Morate čuti što je rekao

Alka Vuica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx