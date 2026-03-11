Njihova lica sve govore: Alka Vuica buduću snahu povela u izlazak

Nedavno je odjeknula vijest da se sin Alke Vuice ženi i da je napokon poznato tko je osvojio srce njezina nasljednika! Otkako se proširilo kako će Alkin sin Arian oženiti lijepu Doru Šitum, javnost ne skriva znatiželju o odnosu buduće mladenke i poznate svekrve.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kako bi pokazala da je Dora sjajno uklopljena u obitelj, Alka Vuica je u najnovijoj objavi na svom Instagram profilu podijelila atmosferu s druženja s budućom snahom i prijateljicama.

Objavila je kratki video sastavljen od niza fotografija, a zajednička fotografija najvažnijih žena u životu Ariana Vuice izazvala je najveću pozornost.

Alka je tako pozirala u upečatljivoj zlatno-crnoj jakni i zlatnim čizmicama, dok je njezina buduća snaha Dora odabrala posve crni outfit.

Podsjetimo, Doru i Ariana spojila je upravo Alka Vuica, koju je Dora u nekoliko navrata šminkala. Kako u ljubavnoj vezi nisu dugo, prosidba je bila iznenađenje i za samu Doru. Također, osim vijesti o skorom vjenčanju, Alka je podijelila i kako se posebno raduje prinovi koja uskoro stiže u obitelj!

