JAMON /

Kakav majstor! Traje raspad Tudorove momčadi, svi su u transu, a on? Ma najbolje da pogledate sami

Foto: Screenshot/X/josekun10

Dok je trajao taj raspad u prvom dijelu prvog poluvremena, jedan navijač Atletica odlučio je još više uživati u utakmici

11.3.2026.
10:39
Sportski.net
Screenshot/X/josekun10
Navijači Atletica imali su večer iz snova dok se Tottenham raspadao pred njihovim očima u utorak u osmini finala Lige prvaka. Završilo je 5:2, a već u 22. minuti je bilo 4:0.

Dok je trajao taj raspad u prvom dijelu prvog poluvremena, jedan navijač Atletica odlučio je još više uživati u utakmici i u prvom redu tribina stadiona Wanda Metropolitano izvadio je kruh i šunku, odnosno vrlo vjerojatno španjolski jamon i radio sendviče dok je utakmica trajala, a ljudi oko njega skakali u transu.

 

 

 

 

Majstor je uhvaćen i u prijenosu, a snimke i fotografije i dalje obilaze svijet. Čovjek uistinu zna uživati u životu. Uživao sigurno nije Igor Tudor koji je u četvrtoj utakmici na klupi Spursa upisao četvrti poraz.

Liga PrvakaAtletico MadridTottenham
