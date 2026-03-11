Kakav majstor! Traje raspad Tudorove momčadi, svi su u transu, a on? Ma najbolje da pogledate sami

Navijači Atletica imali su večer iz snova dok se Tottenham raspadao pred njihovim očima u utorak u osmini finala Lige prvaka. Završilo je 5:2, a već u 22. minuti je bilo 4:0.

Dok je trajao taj raspad u prvom dijelu prvog poluvremena, jedan navijač Atletica odlučio je još više uživati u utakmici i u prvom redu tribina stadiona Wanda Metropolitano izvadio je kruh i šunku, odnosno vrlo vjerojatno španjolski jamon i radio sendviče dok je utakmica trajala, a ljudi oko njega skakali u transu.

Bocata de jamón y Atlético de Madrid



La vida puede ser maravillosa.



pic.twitter.com/d4krTc5Ze6 — 𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼𝘀 (@josekun10) February 13, 2026

Un aficionado del Atletico de Madrid se puso a preparar sándwiches de jamón en pleno partido del Atleti contra el Tottenham mientras miraba el partido en el estadio. 🥪🥓 pic.twitter.com/qXv2acU1bY — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) March 10, 2026

Majstor je uhvaćen i u prijenosu, a snimke i fotografije i dalje obilaze svijet. Čovjek uistinu zna uživati u životu. Uživao sigurno nije Igor Tudor koji je u četvrtoj utakmici na klupi Spursa upisao četvrti poraz.

