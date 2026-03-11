Hrvatski napadač imat će ulogu u rušenju četrnaestogodišnje dominacije

Bivši nogometaš Osijeka, Cluja i Seoula Marko Dugandžić novi je igrač Levskog iz Sofije. Ugovor je potpisan do kraja ove sezone, a ako se ništa ne promijeni, Dugandžić će se upisati u povijesne knjige Levskog.

Naime, div iz Sofije trenutno se nalazi na prvom mjestu bugarskog prvenstva. Ima devet bodova više od Ludogoreca koji je osvojio posljednjih 14 titula prvaka.

Ako Levski, tradicionalno najveći bugarski klub uz CSKA, uspije izdržati do kraja, to će mu biti prva titula od 2008./09. i 27. titula ukupno, a očito je da su u bugarskoj metropoli odlučili kako im Dugandžić može pomoći u tome.

