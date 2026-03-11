Crnogorska političarka opet snimljena u 'akciji', ovaj put s pripadnikom opasnog klana?

Mirjana Pajković, bivša državna tajnica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, prvi put se oglasila nakon što su se pojavili novi eksplicitni videozapisi. Nakon ranijih kontroverznih sadržaja, internetom sada kruže novi videozapisi za koje se tvrdi da prikazuju Pajković u kompromitirajućim situacijama. Snimku možete pogledati OVDJE.

Na snimci se vidi Pajković kako zavodljivo pleše dok je netko snima u dnevnoj sobi. Na stolu su čaše, najvjerojatnije s alkoholnim pićima. Pajković zatim skida odjeću i na sebe navlači crijevo za nargilu, piše Borba.

Prostor u kojem je snimljen video podsjeća na urede unutar zgrade Vlade Crne Gore, koja se nalazi u Karađorđevoj ulici, što dodatno baca sjenu na cijeli slučaj da su se takve neprimjerene stvari događale u najvišim državnim institucijama. Iako autentičnost i okolnosti nastanka tih snimaka nisu službeno potvrđene, sama činjenica da se takav sadržaj povezuje s osobom koja je obnašala visoku državnu dužnost izazvala je burne reakcije u javnosti.

Sedam sati na ispitivanju

Policija je ispitala Pajković jer se, kako su tvrdili mediji, na snimci nalazi osoba za kojom je raspisana Interpolova tjeralica. Tri dana nakon što su se nove snimke pojavile u javnosti, Pajković je objavila da je odlučila privremeno napustiti Crnu Goru. Kako je navela, za vikend je otputovala u Beč. Otkrila je i da joj je policija pretražila stan i automobil, te privremeno oduzela telefon.

"Dragi ljudi, sve je u redu. Nakon što sam u petak provela 7 sati u Centru sigurnosti, pretražili su mi stan i auto te sam predala telefon, odlučila sam vikend provesti u Beču. Budući da je prvi let bio u subotu u 7.20 ujutro, nisam mogla dobiti karticu, bila sam nedostupna“, otkrila je Pajković.

Na policiji je negirala da je bila u kontaktu s odbjeglim članom kriminalnog klana Kavac, Nikolom Drecunom, koji je optužen za dvostruko ubojstvo na Cetinju u lipnju 2024. godine. Tereti ga se za ubojstvo Petra Kaluđerovića i Dragana Roganovića 20. lipnja 2024. godine, koji su navodno bili povezani sa suprotstavljenim škaljarskim kriminalnim klanom.

U eksploziji bombe tom su prilikom ozlijeđeni i njihovi prijatelji Tanasije Jovanović i Mihailo Borozan, kao i prolaznica Desanka Vujović. Krajem studenog 2024. za Drecunom je raspisana međunarodna Interpolova tjeralica.

