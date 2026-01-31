Seks skandal i dalje potresa regiju, Mirjana Pajković: 'Navode me na samoubojstvo'

Ne stišava se medijska bura na crnogorskoj političkoj sceni. Nakon što su procurile eksplicitne snimke bivše državne tajnice u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjane Pajković, uslijedile su ostavke. S dužnosti savjetnika predsjednika države odstupio je Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu sigurnost (ANB), a nekoliko dana kasnije dala je ostavku i Mirjana Pajković.

Nakon objave snimki Pajković je podnijela kaznenu prijavu protiv Vukšića, optužujući ga za prijetnje i ucjene. Vukšić je sve odbacio, poručivši da su navodi „netočni, nepotpuni i tendenciozni“ te da mu se bez dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti i distribuciju spornih materijala.

Situacija se dodatno zaoštrila nakon što je Pajković na Instagramu objavila dio kompromitirajuće prepiske, navodeći da je bila izložena pritiscima i prijetnjama.

Pajković (35), majka dvojice sinova i pravnica u ispovijesti na Face TV-u opisala je kroz što prolazi, ističući da je njezina sigurnost ugrožena i da se boji za vlastiti život.

'Pokušavaju me navesti na samoubojstvo'

„Teško. Imam osjećaj da me izdaje tijelo. Postoje noći kad imam osjećaj da ne smijem zaspati; ne znam što donosi novo jutro. Uznemiravaju me porukama, dodaju me u razne grupe. Državni organi su nemoćni. Neko želi da za mene ne bude ni mjesta ni života u Crnoj Gori“, rekla je Pajković.

Posebno je odjeknula njezina izjava: „Pokušavaju me navesti na samoubojstvo. Ovo je gore od smrti. Ovo je svirepo i podmuklo. Ovo nasilje može završiti kobno, brojne mlade djevojke psihički pokleknu.“

Pajković tvrdi da je Vukšić podnio ostavku nakon što ga je prijavila zbog ucjena te da nije dobila podršku predsjednika države Jakova Milatovića.

„Ugrožena mi je sigurnost. Svi koji su mi dali podršku na Instagramu prijavljeni su, više od sto ljudi bit će ispitano. Ovo je demonstracija sile i moći“, rekla je, dodavši da će se obratiti Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu ako država ne zaštiti njezina prava.

Pajković ističe da ovo za nju nije seks-skandal, već opasna poruka poslana svima koji se usude suprotstaviti moćnicima. "Ovakve stvari mi se događaju nakon sukoba s najvišim državnim autoritetom, s Vukšićem. Na tim se snimkama može utvrditi da sam na njima samo ja. Da se htjelo nauditi drugoj strani, prikazala bi se i glava muškarca. Ovo je veliki test za policiju i tužiteljstvo", kaže.

"Vukšić mi je prijetio progonom i da će cijela Crna Gora vidjeti moje snimke. Moja jedina sreća je što sam bila dovoljno pronicljiva da snimim taj razgovor. Znala sam o kakvoj se osobi radi, prijetio mi je i danima prije. Snimila sam to radi samozaštite. Da nemam tu snimku, ne bih imala nikakav dokaz da spasim život", izjavila je.

S dvije godine ostala bez roditelja

Mirjana Pajković ima 35 godina, razvedena je i majka dvojice sinova, starih sedamnaest i četrnaest godina. Jedan od sinova teško je obolio. "Ima pet dijagnoza koje se odnose na njegovo fizičko i mentalno zdravlje. Krvarenje na mozgu, epilepsija, cerebralna paraliza...", otkrila je.

"Moja najuža obitelj su moji sinovi. Imam i sestru, ali svi oni imaju svoje obitelji. Nas troje smo naša obitelj", rekla je Pajković, podijelivši i detalje iz svoje teške prošlosti. "S dvije godine ostala sam bez oba roditelja. Stradali su. Majka je imala 29 godina kad je poginula, a otac 33. Smatrala sam svojom obavezom nastaviti tamo gdje su oni stali."

"Kada biste mi rekli da moja majka ima ovakve snimke, pitala bih: 'Gdje je da je zagrlim?' Da mi otac izlazi iz zatvora, potrčala bih da ga zagrlim. Ali iz groba ne mogu", rekla je. Cijeli intervju na Face TV-u pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Diljem Europe povučeno više od 10 vrsta hrane za bebe, donosimo detalje