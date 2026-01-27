Eksplicitne snimke: Seks skandal trese vladu! Ostavke savjetnika predsjednika i državne tajnice

Seks skandal trese vladu Crne Gore nakon što se u javnosti potkraj prosinca počelo govoriti o navodnim eksplicitnim snimkama donedavne državne tajnice u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjane Pajković i bivšeg savjetnika crnogorskog predsjednika Dejana Vukšića, ujedno bivšeg direktora Agencije za nacionalnu sigurnost (ANB).

Nakon što su se u javnosti pojavile eksplicitne snimke Pajković, ona je za sve okrivila Vukšića i podnijela kaznenu prijavu protiv njega, prenosi Klix.ba.

Vukšić je nakon toga odbacio, kako kaže, "sve netočne, nepotpune i tendenciozne navode kojima se bez dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti Pajković i distribuciju spornih snimki".

Pale ostavke

"Te sadržaje sam prvi put vidio tek kad su počeli nezakonito kružiti društvenim mrežama", naveo je Vukšić, koji je uoči Nove godine podnio ostavku na poziciji savjetnika predsjednika Crne Gore Jakova Milanovića.

Pajković je također dala ostavku u petak, a oboje su kao objašnjenje naveli "privatne razloge".

No, Vukšić tvrdi da mu je Pajković u listopadu 2024. "protupravno otuđila mobitel" koji je zatim zloupotrijebljen, čime mu je "grubo povrijeđena privatnost".

Zbog toga je, objašnjava, nastala sporna snimka telefonskog razgovora iz kabineta predsjednika Milatovića na kojoj se čuje da joj prijeti.

"Nadležne institucije imaju informacije o tome. Riječi koje sam tom prilikom uputio M. P, a koje su selektivno i s vremenskom distancom od godinu i tri mjeseca objavljene, bile su neposredna reakcija na krađu i zloupotrebu mog telefona. Te riječi, bez obzira na njihov sadržaj, ne predstavljaju niti mogu predstavljati dokaz bilo kakvog kaznenog djela u vezi s nastankom ili distribucijom fotografija i video snimaka na društvenim mrežama, jer se radi o potpuno odvojenim pravnim pitanjima", naveo je Vukšić.

Prijave zbog ucjena

Dodaje da je prošle godine s nepoznatog broja primio "uznemirujuće poruke“ sa pomenutom audio snimkom njihovog razgovora, uz jasnu prijetnju i pokušaj ucjene da odustane od kandidature za suca Ustavnog suda što je, kako je kazao, shvatio kao poruku da će taj audio biti objavljen ako ne posluša.

Zbog toga je podnio prijavu protiv Pajković i nepoznate osobe koje krivi za pokušaj ucjene, krađe i zloupotrebe njegovog telefona.

Smatra kako je, sada već bivša državna tajnica, spornu snimku dostavila uz kaznenu prijavu da bi ga diskriminirala u vrijeme izbora suca Ustavnog suda.

Bivša predsjednikova desna ruka tvrdi da u siječnju podnio prijavu protiv Pajković zbog lažnog prijavljivanja vezanog uz distribuciju spornih fotografija i videosnimaka na društvenim mrežama.

Pajković je prije ostavke podnijela tri kaznene prijave zbog neovlaštene distribucije fotografije na kojima se nalazi. Prema informacijama iz prijave, ona sumnja da je Vukšić pokušao iskoristiti informacije do kojih je došao po prirodi funkcije i da je tim materijalnom izravno prijetio, o čemu je navodno neizravno govorio i u televizijskim gostovanjima.

Bivša državna tajnica je kazala da joj je Vukšić prijetio u jednoj TV emisiji kako "cijela Crna Gora ima vidjeti" kompromitirajuće fotografije i snimke doskorašnje javne dužnosnice.

