Kineski špijuni godinama hakirali Downing Street: Upali u mobitele političara iz vrha vlade

Kina je godinama hakirala mobilne telefone visokih dužnosnika Downing Streetu, kompromitirajući članove vlade i izlažući njihovu privatnu komunikaciju Pekingu. Poznato je da su hakeri, pod pokroviteljstvom države, ciljali telefone nekih od najbliskijih suradnika Borisa Johnsona - Liz Truss i Rishija Sunaka.

Ovi hakerski napadi datiraju još od 2021. godine, a obavještajne agencije otkrile su ih tek 2024. godine, nakon što je SAD objavio da su hakerske skupine povezane s Pekingom stekle pristup telekomunikacijskim tvrtkama diljem svijeta.

Obavještajni izvori u SAD-u ukazali su na to da je kineska špijunska operacija, poznata kao Salt Typhoon, još uvijek aktivna, što otvara mogućnost da su premijer Keir Starmer i njegovo više osoblje također bili izloženi, piše The Telegraph.

Britanska služba MI5 još je u studenom izdala parlamentu upozorenje o špijunaži te o prijetnji koju predstavlja kineska država. Vijest dolazi u tjednu kada Keir putuje u Kinu, što je prvi posjet jednog britanskog premijera toj zemlji još od 2018. godine, s ciljem jačanja trgovinskih i investicijskih veza.

Ugroza nacionalne sigurnosti

Posjet Keira Kini slijedi odluku vlade da odobri planove za kinesko veleposlanstvo golemih razmjera u Londonu, za koje je The Telegraph ranije otkrio da bi se nalazilo uz neke od najosjetljivijih komunikacijskih kabela u gradu.

Kritičari optužuju laburiste da ugrožavaju nacionalnu sigurnost zauzimanjem blagog stava prema neprijateljskim aktivnostima Kine, nadajući se sklapanju trgovinskih sporazuma s drugim najvećim svjetskim gospodarstvom.

Alicia Kearns, ministrica u sjeni za nacionalnu sigurnost i jedna od navodnih meta u špijunskom slučaju u Westminsteru, oštro je reagirala.

"Koliko još dokaza treba ovoj Vladi prije nego što se prestane ulizivati Xiju, uspravi se kao velika zemlja kakva jesmo i obrani nas? Laburisti nagrađuju neprijateljske akcije protiv naše države", izjavila je.

Napadali telekomunikacijske mreže

Umjesto da izravno "provaljuju" u svaki pojedini mobitel, hakeri su ciljali telekomunikacijsku infrastrukturu. Napadom na pružatelje usluga, odnosno na telekom usluge, hakeri su imali pristup podacima milijuna ljudi. To otvara mogućnost da su kineski špijuni čitali tekstualne poruke ili prisluškivali pozive visokih članova vlade. Čak i ako nisu izravno prisluškivali, mogli su pristupiti metapodacima, otkrivajući s kim su dužnosnici komunicirali i koliko često, kao i geolokacijskim podacima koji pokazuju njihovu približnu lokaciju.

Hakeri su također imali mogućnost "snimati telefonske pozive po volji", potvrdila je Anne Neuberger, bivša zamjenica američkog savjetnika za nacionalnu sigurnost. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova ranije je odbacilo takve tvrdnje kao "neutemeljene" i "bez dokaza".

Globalna operacija Pekinga

Hakiranje Downing Streeta dio je globalne špijunske organizacije Pekinga koja je ciljala više zemalja, uključujući SAD, Australiju, Kanadu i Novi Zeland.

FBI je upozorio da hakeri često "održavaju trajan, dugoročan pristup" mrežama. Dakota Cary, iz Atlantskog vijeća, pojasnio je da se operacija 'Salt Typhoon' usredotočila na telekomunikacijske tvrtke kako bi mogli presretati komunikacije između pojedinaca.

"Znamo da je Kina zainteresirana za prikupljanje političkih obavještajnih podataka o britanskim zastupnicima i procesima donošenja odluka", rekao je Cary.

Vlada odbila komentirati

Za razliku od američkih dužnosnika koji su otvoreno govorili o razmjerima kineskog napada, jedina službena potvrda britanske vlade bila je nejasna referenca na "skup aktivnosti" u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prošlog mjeseca, parlamentarni Odbor za obavještajne poslove i sigurnost zaključio je da "vlada nema strategiju o Kini, a kamoli učinkovitu".

Vlada je odbila komentirati ove navode, dok je glasnogovornik kineskog veleposlanstva izjavio da je Kina "čvrst branitelj kibernetičke sigurnosti i jedna od glavnih žrtava kibernetičke špijunaže i napada".

"Odlučno se borimo protiv svih vrsta zlonamjernih kibernetičkih aktivnosti i nikada ne potičemo, podržavamo niti odobravamo kibernetičke napade. Čvrsto se protivimo politiziranju pitanja kibernetičke sigurnosti ili optuživanju drugih zemalja bez dokaza", kazao je glasnogovornik.

