Hakeri imaju novu tehniku, pogledajte što sada koriste za napade: 'Ne skenirajte ih!'

Američki FBI upozorio je na novu kampanju sjevernokorejske hakerske grupe 'Kimsuky', koja cilja američke vladine institucije, istraživačke institute, sveučilišta i istraživače.

Ova hakerska grupa je poznata po svojim sofisticiranim 'phishing' napadima, a sada je razvila novu tehniku koja koristi zlonamjerne QR kodove, poznatu kao 'quishing'.

Umjesto tradicionalnih web linkova u e-mailovima, hakeri šalju QR kodove koje žrtve skeniraju mobilnim uređajem, a koji dalje vode na lažne web stranice dizajnirane da ukradu lozinke ili druge povjerljive podatke.

Izbjegavaju filtere i sigurnosne alate

FBI je u svom priopćenju naveo da su hakerskim napadima tijekom protekle godine e-mailovi sadržavali QR kodove koji su se predstavljali kao ankete, registracije za znanstvene konferencije ili pristup istraživačkim dokumentima.

Kada korisnik skenira ovakav lažni QR kod, preusmjeren je na lažne stranice koje imitiraju prijavu na Microsoft 365 ili Google naloge. Ovakva hakerska metoda omogućava napadačima da izbjegnu filtere za e-mail i alate za sigurnosnu analizu linkova.

Hakerska grupa 'Kimsuky' koristi i društveni inženjering i prikupljanje informacija s društvenih mreža kako bi e-mailovi izgledali uvjerljivo i relevantno za ciljane pojedince.

Hakeri izravno povezani sa režimom u Pjongjangu

Zbog ovoga, FBI savjetuje organizacijama u SAD da obučavaju svoje zaposlenike da ne skeniraju QR kodove iz nepoznatih izvora i da prijave sumnjive e-mailove.

Upotreba QR kodova u hakerskim napadima pokazuje kako napadači prilagođavaju svoje taktike suvremenim tehnologijama i traže ranjivosti u aktivnostima korisnika, posebno na mobilnim uređajima.

Hakerska grupa 'Kimsuky' je direktno povezana sa režimom u Pjongjangu, a prelazak na 'quishing' hakerske napade predstavlja novu fazu njihove sposobnosti da se prilagode suvremenim metodama napada.

POGLEDAJTE VIDEO Institut Ruđer Bošković pretrpio hakerski napad: 'Školski primjer kako treba postupiti'