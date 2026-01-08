Hakeri objavili snimke iz bazena, je li ovo poruka Kremlja: 'Gledamo vas, bilo kad i bilo gdje'

U jeku geopolitičke napetosti zbog američke najave da želi anketirati Grenland, Dansku - koja je suveren nad tim otokom - potresa još jedna priča.

A to je niz hakerskih napada s potpisom Kremlja, a prema pisanju danskih medija, njima se šalje uznemirujuća poruka da ih Rusi promatraju - bilo kad i bilo gdje.

Danski TjekDet objavio je da je prvo zloglasna ruska hakerska skupina Z-Pentest provalila u vodovod u blizini Køgea, uzrokujući pucanje nekoliko vodovodnih cijevi. Zatim je TjekDet objavio da su provalili u nadzornu kameru u pubu u Helsingøru.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hakerska skupina, koja prema Danskoj obrambeno-obavještajnoj agenciji (DE), ima veze s Kremljom, sada je hakirala nadzornu kameru u bazenu u gradu Tårsu na sjeveru Jutlanda.

Hakeri su objavili video iz bazena na svojoj stranici na društvenoj mreži Telegram 4. siječnja. U videu, koji je potvrdio TjekDet, vidi se nekoliko ljudi kako se kreću u plitkom kraju bazena.

Video ne sadrži golotinju ili druge uvredljive scene, te nije moguće identificirati osobe na temelju videa.

Bjarne Holmbjerg, voditelj centra u Tårshallenu, rekao je za TjekDet da su hakeri vjerojatno imali pristup svim nadzornim kamerama na području Tårshallena.

"Zastrašujuće je, ali naravno da se može dogoditi. Otkriveno je da ljudi mogu pristupiti svemu online", kaže, naglašavajući da nemaju kamere u svlačionicama.

Osim videa s bazena, Rusi su u studenom prošle godine objavili i video iz puba pod nazivom 12'er Pubben. Ova hakerska skupina i inače kontinuirano dijeli snimke hakiranih nadzornih kamera.

Zajedničko im je da su snimke same po sebe relativno bezopasne. Na snimkama s bazena zapravo se ne vidi ništa, baš kao što se na snimkama iz puba vidi samo par neidentificiranih osoba kako igraju biljar.

Prema Janu Lemnitzeru, stručnjaku za kibernetičko ratovanje povezanom s CBS-om, svrha ovakvih videa je uglavnom psihološka.

"Žele poslati poruku: Svaki Danac koji igra biljar u bilo kojem baru može na kraju postati predmet ruganja ruskih hakera. Niste sigurni, mi vas promatramo", rekao je za TjekDet u vezi s hakiranim snimkama iz puba.

Prema riječima stručnjaka, hakirane snimke dio su šire strategije dezinformiranja koje provodi Rusijaod strane Rusa, kaže on, naglašavajući da se napori Danske protiv hibridnog ratovanja ne bi trebali usredotočiti na nadzorne kamere u, na primjer, pubovima.

Samo su kamere one koje Rusi lako mogu hakirati i koje mogu brzo privući mnogo pažnje, kaže on.

POGLEDAJTE VIDEO Analitičar otkriva što bitka za Grenland znači za Hrvatsku: 'Članstvo nam je bilo jamstvo'