Ljubomora i optužbe u showu: 'Petar je za mnoge Gospodin Završeni'

Noć bez kamera ostavila je snažan trag na odnose u vili. Petar je bio zadovoljan svojom odlukom i priznao: „Drago mi je što sam proveo noć s njom, baš mi je godila njezina prisutnost.“

Poslije povratka u vilu, reakcije djevojaka bile su burne. „Nakon mjesec i pol s Karlom i kukanja i plakanja trebalo je 24 sata da ode na spavanac. To je sve što znam o njoj - željna pažnje i ako je nema - plakanje u kutu“, komentirala je razočarano jedna kandidatkinja.

Foto: RTL

Napetosti nisu jenjavale ni kad su se pojavljivali Petar i Karlo. Razgovori su otkrivali nove simpatije, ali i nove sumnje. „Sve ovdje što se radi su nesigurnost i kompleksi, to je od prvog dana tako. Taktika - nula bodova“, zaključila je jedna djevojka o atmosferi u kući.

Foto: RTL

Neke su odlučile igrati na dvije strane dok su druge otvoreno priznale svoje namjere. „Cure koje odbijaju ruže i odluče se samo za jednog, to su jadnice bez samopouzdanja. Odbijanje ruža zato što se želiš sviđati nekome drugome, malo se spusti zemlju“, poručila je jedna kandidatkinja bez zadrške.

Foto: RTL

U međuvremenu, komentari na račun Petra nisu izostali. „Mislim da je Petar za mnoge Gospodin Završeni“, našalila se jedna djevojka i nasmijala ostatak vile.

Napet party završio je još jednom ceremonijom ruža, a odluke Savršenih ponovno su podijelile djevojke. Nakon dugog iščekivanja, posljednje bez ruže ostale su dvije kandidatkinje - a jedna je na kraju dobila obje.

Foto: RTL

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' dostupna je na platformi Voyo, a show možete pratiti i na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:Otkazuju se putovanja, rastu cijene aviokarata: Kako će rat utjecati na hrvatski turizam?