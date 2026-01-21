Ruska špijunka uhićena u Njemačkoj: Dvojac joj je odavao ključne infomacije o ratu

U Njemačkoj je u srijedu uhićena jedna njemačko-ukrajinska državljanka pod optužbom da je preko bivših vojnika Bundeswehra sakupljala informacije u svezi s ratom u Ukrajini te ih prenosila ruskoj tajnoj službi.

"Ilona W. najkasnije od 2023. njeguje kontakte s Veleposlanstvom Republike Rusije u Berlinu. Osoba za kontakt u veleposlanstvu radi za rusku tajnu službu", stoji u priopćenju Saveznog državnog tužiteljstva u Karlsruheu.

Mediji istodobno prenose kako se dvojica bivših službenika Bundeswehra nalaze pod istragom zbog sumnje da su Iloni W. prenosili podatke vezane uz aktivnosti Njemačke u svezi s ratom u Ukrajini.

Proruska aktivistica

Osumnjičena je također pod lažnim identitetom sudjelovala na skupovima s političkom pozadinom te tamo ostvarivala kontakte za potrebe ruske tajne službe. Isto tako je sakupljala podatke o sudionicima tih skupova.

Kako prenose njemački mediji, Ilona W. već desetljećima živi u Njemačkoj, prima socijalnu pomoć, a vlastima je od prije poznata kao proruska aktivistica.

U srijedu je izvršen pretres u nekoliko stanova diljem Njemačke, a radi se o stanu uhićene Ilone W. i bivših djelatnika Bundeswehra.

Njemačka na nišanu ruskih službi

Njemačka ministrica pravosuđa Stefanie Hubig je rekla kako i ovaj "posebice težak" slučaj pokazuje da se Njemačka i dalje nalazi na nišanu ruskih tajnih službi.

"Prijetnja ruskih tajnih službi je realna…Mi se i dalje moramo boriti protiv špijunaže i hibridnog vođenja rata", rekla je Hubig.

Državno odvjetništvo je također u srijedu priopćilo kako su u saveznoj pokrajini Brandenburg uhićene dvije osobe za koje se sumnja da su prikupljali pomoć za nepriznate vlasti tzv. ruskih republika Doneck i Luhansk.

