Novi potres zatresao Dalmaciju i Hercegovinu: Evo gdje je bio epicentar

Danas, 19. veljače 2026. godine u 16 sati i 21 minutu Seizmološka služba zabilježila je umjeren potres s epicentrom kod Gruda (BiH). Magnituda potresa iznosila je 3.3 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV stupnja EMS ljestvice.

"Dobro zatreslo Drinovce", "Tese Grude", "Dobro je zaljuljalo, Drinovci", "Vrlo kratko i nikad nisam osjetila jače.. Tresla se cijela kuća", kaže jedna stanovnica Gruda, "Auuu kako je zatreslo i dugo, strašno Grude" - samo su neki od komentara na EMSC-u.

Osjetio se i u Dalmaciji. "Lagano ovaj put" (Makarska), "Trese, lupa udara..." (Ploče), "Ploče zatreslooo".