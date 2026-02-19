FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'TRESLA SE CIJELA KUĆA' /

Novi potres zatresao Dalmaciju i Hercegovinu: Evo gdje je bio epicentar

Novi potres zatresao Dalmaciju i Hercegovinu: Evo gdje je bio epicentar
×
Foto: PMF potresi

Magnituda potresa bila je 3.3 prema Richteru

19.2.2026.
17:12
danas.hr
PMF potresi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Danas, 19. veljače 2026. godine u 16 sati i 21 minutu Seizmološka služba zabilježila je umjeren potres s epicentrom kod Gruda (BiH). Magnituda potresa iznosila je 3.3 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV stupnja EMS ljestvice.

"Dobro zatreslo Drinovce", "Tese Grude", "Dobro je zaljuljalo, Drinovci", "Vrlo kratko i nikad nisam osjetila jače.. Tresla se cijela kuća", kaže jedna stanovnica Gruda, "Auuu kako je zatreslo i dugo, strašno Grude" - samo su neki od komentara na EMSC-u.

Osjetio se i u Dalmaciji. "Lagano ovaj put" (Makarska), "Trese, lupa udara..." (Ploče), "Ploče zatreslooo".

PotresDalmacijaBih
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx