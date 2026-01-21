Prekinut Trumpov let za Davos, avion se morao hitno okrenuti! Otkriven razlog

Predsjednički zrakoplov Air Force One kojim je Donald Trump trebao otputovati na Svjetski gospodarski forum u švicarski Davos, morao se vratiti u bazu Andrews zbog "manjeg električnog problema", potvrdili su iz Bijele kuće.

Trump je u međuvremenu otišao za Davos na godišnji sastanak zasjenjen njegovim carinskim prijetnjama izjavama o preuzimanju Grenlanda. U međuvremenu se ukrcao u zamjenski avion koji trenutačno leti rema Švicarskoj, prenosi CNN.

Posada u avionu žurila je s premještanjem stvari iz Air Force One-a, brzo unoseći i iznoseći kutije s voćem, zamotanim sendvičima i pićima. Drugi, vani na tlu, viđeni su kako iz aviona izvlače desetak kofera i stavljaju ih na kamion.

Foto: Mandel Ngan/afp/profimedia

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da je posada uočila "manji električni problem" i da se zrakoplov okrenuo iz predostrožnosti.U međuvremenu je stigao u bazu Andrews.

Ovo je drugi put u posljednjih nekoliko mjeseci da je predsjednik Donald Trump bio prisiljen koristiti rezervni zrakoplov.

Tijekom rujanskog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, Trump i prva dama Melania Trump sigurno su se ukrcali u helikopter za podršku nakon što je onaj u kojem su putovali imao hidraulički problem i bio je prisiljen sletjeti na lokalno uzletište, objavila je tada glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Incident je uzrokovao kašnjenje Trumpovih u dolasku na aerodrom Stansted u Velikoj Britaniji, gdje su se na kraju ukrcali u Air Force One na putu natrag u SAD.

