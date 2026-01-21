FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U ZRAKU /

Prekinut Trumpov let za Davos, avion se morao hitno okrenuti! Otkriven razlog

Prekinut Trumpov let za Davos, avion se morao hitno okrenuti! Otkriven razlog
×
Foto: Mandel Ngan/afp/profimedia

Ovo je drugi put u posljednjih nekoliko mjeseci da je predsjednik Donald Trump bio prisiljen koristiti rezervni zrakoplov

21.1.2026.
6:30
Dunja Stanković
Mandel Ngan/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Predsjednički zrakoplov Air Force One kojim je Donald Trump trebao otputovati na Svjetski gospodarski forum u švicarski Davos, morao se vratiti u bazu Andrews zbog "manjeg električnog problema", potvrdili su iz Bijele kuće. 

Trump je u međuvremenu otišao za Davos na godišnji sastanak zasjenjen njegovim carinskim prijetnjama  izjavama o preuzimanju Grenlanda. U međuvremenu se ukrcao u zamjenski avion koji trenutačno leti rema Švicarskoj, prenosi CNN.  

Posada u avionu žurila je s premještanjem stvari iz Air Force One-a, brzo unoseći i iznoseći kutije s voćem, zamotanim sendvičima i pićima. Drugi, vani na tlu, viđeni su kako iz aviona izvlače desetak kofera i stavljaju ih na kamion.

Prekinut Trumpov let za Davos, avion se morao hitno okrenuti! Otkriven razlog
Foto: Mandel Ngan/afp/profimedia

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da je posada uočila "manji električni problem" i da se zrakoplov okrenuo iz predostrožnosti.U međuvremenu je stigao u bazu Andrews. 

Ovo je drugi put u posljednjih nekoliko mjeseci da je predsjednik Donald Trump bio prisiljen koristiti rezervni zrakoplov.

Tijekom rujanskog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, Trump i prva dama Melania Trump sigurno su se ukrcali u helikopter za podršku nakon što je onaj u kojem su putovali imao hidraulički problem i bio je prisiljen sletjeti na lokalno uzletište, objavila je tada glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Incident je uzrokovao kašnjenje Trumpovih u dolasku na aerodrom Stansted u Velikoj Britaniji, gdje su se na kraju ukrcali u Air Force One na putu natrag u SAD.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika obećanja i još veća očekivanja: Što je ostalo od velikih najava Donalda Trumpa?

Donald TrumpAir Force OneDavosTehnički Problemi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMA U ZRAKU /
Prekinut Trumpov let za Davos, avion se morao hitno okrenuti! Otkriven razlog