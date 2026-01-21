FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OTKRILI IZVORI /

Trump sprema udarac NATO-u: Potez izaziva nelagodu diljem Europe

Trump sprema udarac NATO-u: Potez izaziva nelagodu diljem Europe
×
Foto: -/instar Images/profimedia

Trumpova administracija to je, navodno, već iskomunicirala s nekoliko europskih prijestolnica

21.1.2026.
10:19
Dunja Stanković
-/instar Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

SAD priprema smanjiti broj svog osoblja u nekoliko ključnih zapovjednih središta NATO-a što bi moglo pojačati zabrinutost u Europi oko predanosti Washingtona savezu, kazala su tri izvora za Reuters usred pojačanih napetosti unutar NATO-a zbog najava Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda i povećanju carina državama koje se tome protive. 

Potez, o kojem je izvijestio Reuters, temelji se na informaciji triju izvora upoznatih s temom koji navode da bi Washington ukinuo oko 200 radnih mjesta u tijelima NATO-a odgovornih za vojno planiranje i koordinaciju obavještajnih službi. Trumpova administracija to je, navodno, već iskomunicirala s nekoliko europskih prijestolnica.

Među tijelima koja će biti pogođena smanjenjem osoblja su i NATO-ov Centar za spajanje obavještajnih podataka sa sjedištem u Velikoj Britaniji i Zapovjedništvo savezničkih specijalnih operacijskih snaga u Bruxellesu. 

Budućnost saveza

STRIKFORNATO sa sjedištem u Portugalu, koji nadgleda neke pomorske operacije, također će biti ukinut, kao i nekoliko drugih sličnih NATO-ovih subjekata, tvrde izvori koji su željeli ostati anonimni. 

Izvori nisu precizirali zašto se SAD odlučio na takav korak, no potez je u skladu s ranijim najavama Trumpove administracije da želi preusmjeriti više resursa prema zapadnoj hemisferi.

Promjene su male u odnosu na veličinu američkih vojnih snaga stacioniranih u Europi i ne signaliziraju nužno šire udaljavanje SAD-a s kontinenta. Oko 80.000 vojnika stacionirano je u Europi, od čega gotovo polovica u Njemačkoj.

No ti će potezi vjerojatno ipak potaknuti europsku zabrinutost oko budućnosti saveza, koja je već visoka s obzirom na pojačanu kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa za preuzimanje Grenlanda od Danske, što povećava mogućnost teritorijalne agresije unutar NATO-a.

Upitan za komentar, dužnosnik NATO-a rekao je da promjene u američkom osoblju nisu neuobičajene te da je američka prisutnost u Europi veća nego što je bila godinama.

Bijela kuća i Pentagon nisu se oglasili o ovoj temi.

Oko 400 američkih vojnika stacionirano je unutar subjekata koji će biti smanjeni, rekao je jedan od izvora, što znači da će ukupan broj Amerikanaca u pogođenim NATO-ovim tijelima biti smanjen za otprilike polovicu. Umjesto da povuku pripadnike vojske s njihovih trenutačnih dužnosti, SAD će uglavnom odbiti njihovo popunjavanje dok napuštaju svoje pozicije, rekli su izvori.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika obećanja i još veća očekivanja: Što je ostalo od velikih najava Donalda Trumpa?

SadNatoEuropaGrenlandDonald Trump
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OTKRILI IZVORI /
Trump sprema udarac NATO-u: Potez izaziva nelagodu diljem Europe