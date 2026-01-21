Trump sprema udarac NATO-u: Potez izaziva nelagodu diljem Europe

SAD priprema smanjiti broj svog osoblja u nekoliko ključnih zapovjednih središta NATO-a što bi moglo pojačati zabrinutost u Europi oko predanosti Washingtona savezu, kazala su tri izvora za Reuters usred pojačanih napetosti unutar NATO-a zbog najava Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda i povećanju carina državama koje se tome protive.

Potez, o kojem je izvijestio Reuters, temelji se na informaciji triju izvora upoznatih s temom koji navode da bi Washington ukinuo oko 200 radnih mjesta u tijelima NATO-a odgovornih za vojno planiranje i koordinaciju obavještajnih službi. Trumpova administracija to je, navodno, već iskomunicirala s nekoliko europskih prijestolnica.

Među tijelima koja će biti pogođena smanjenjem osoblja su i NATO-ov Centar za spajanje obavještajnih podataka sa sjedištem u Velikoj Britaniji i Zapovjedništvo savezničkih specijalnih operacijskih snaga u Bruxellesu.

Budućnost saveza

STRIKFORNATO sa sjedištem u Portugalu, koji nadgleda neke pomorske operacije, također će biti ukinut, kao i nekoliko drugih sličnih NATO-ovih subjekata, tvrde izvori koji su željeli ostati anonimni.

Izvori nisu precizirali zašto se SAD odlučio na takav korak, no potez je u skladu s ranijim najavama Trumpove administracije da želi preusmjeriti više resursa prema zapadnoj hemisferi.

Promjene su male u odnosu na veličinu američkih vojnih snaga stacioniranih u Europi i ne signaliziraju nužno šire udaljavanje SAD-a s kontinenta. Oko 80.000 vojnika stacionirano je u Europi, od čega gotovo polovica u Njemačkoj.

No ti će potezi vjerojatno ipak potaknuti europsku zabrinutost oko budućnosti saveza, koja je već visoka s obzirom na pojačanu kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa za preuzimanje Grenlanda od Danske, što povećava mogućnost teritorijalne agresije unutar NATO-a.

Upitan za komentar, dužnosnik NATO-a rekao je da promjene u američkom osoblju nisu neuobičajene te da je američka prisutnost u Europi veća nego što je bila godinama.

Bijela kuća i Pentagon nisu se oglasili o ovoj temi.

Oko 400 američkih vojnika stacionirano je unutar subjekata koji će biti smanjeni, rekao je jedan od izvora, što znači da će ukupan broj Amerikanaca u pogođenim NATO-ovim tijelima biti smanjen za otprilike polovicu. Umjesto da povuku pripadnike vojske s njihovih trenutačnih dužnosti, SAD će uglavnom odbiti njihovo popunjavanje dok napuštaju svoje pozicije, rekli su izvori.

