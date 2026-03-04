FREEMAIL
JE LI TO I KRAJ ZIME ILI? /

Kao da smo usred travnja, a ne na početku ožujka: Stiglo proljeće, meteorolog donosi što nas sve čeka

Nastavljaju se stabilniji, ali sunčaniji dani diljem Hrvatske. Jutra će ostati prohladna

4.3.2026.
6:08
Dorian Ribarić
Temperaturno bez promjene do daljnjeg, a ostajemo u polju anticiklone kao i veći dio kontinenta. Samo će se prolazno do naših krajeva stići nešto vlage s jugozapada, ispred poremećaja koji se zadržavaju između Afrike i Španjolske.

SRIJEDA

Rano ujutro još prevladavajuće vedro, svježe i prohladno, na kopnu ponegdje i uz slab mraz, a mjestimice će biti magle, lokalno i na moru. Vjetar naime slab, ali će postupno stizati umjerena naoblaka i mutnoća sa otvorenog mora prema obali, ponajprije srednjeg Jadrana.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj porast naoblake, ali ostaje barem djelomice sunčano i uglavnom suho, mala je šansa za koju kap kiše u gorju i oko Korduna, Banovine, posebice navečer. Temperatura zato ostaje visoka za doba godine, između 16 i 18 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu postupno stiže nešto više oblaka, ali tek u noći može sporadično biti slabe kiše. Do tada, djelomice sunčano i ugodno toplo, oko 17 C.

U Dalmaciji sve oblačnije, prema večeri uz porast vjerojatnosti za mjestimičnu kišu ili kraći pljusak, osobito u zaleđu. Zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, krajem dana prolazno na otvorenome i pojačan. Temperatura slična ili samo malo niža, bit će između 14 i 17 °C.

Na sjevernom Jadranu sredinom dana prolazno umjerena naoblaka, s kojom rijetko, samo u gorju može biti slabe kiše. Ubrzo razvedravanje, osobito na moru. Temperatura između 14 i 16 °C, tek ponegdje u višem gorju niže od toga.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Nastavljaju se stabilniji, ali sunčaniji dani, samo još u prvome dijelu četvrtka u Slavoniji uz nešto zaostale naoblake. Jutra ostaju prohladna, u četvrtak i petak uz nešto izgledniju maglu, a danju gotovo pravo proljeće, kao da smo usred travnja, a ne na početku ožujka.

Kao da smo usred travnja, a ne na početku ožujka: Stiglo proljeće, meteorolog donosi što nas sve čeka
Foto: RTL Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu više oblaka još samo u četvrtak ujutro u Dalmaciji, zatim znatno sunčanije. Ipak, na sjevernom dijelu, kao i u petak ponegdje na jugu može biti jutarnje magle ili sumaglice. U subotu najviše sunca i vedrine, kako će zapuhati prolazno slaba do umjerena bura. Jutra inače svježa, a danju ugodno te ugodno toplo.

Kao da smo usred travnja, a ne na početku ožujka: Stiglo proljeće, meteorolog donosi što nas sve čeka
Foto: RTL Danas
VrijemeVrijeme DanasVremenska Prognoza
