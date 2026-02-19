Nitko ne nudi ovoliko za toliko: Ovaj auto će zaintrigirati Hrvate, ima više prostora od SUV-a!

MG je na europskom tržištu izgradio uspjeh nudeći električne modele po cijenama koje su se do prije samo nekoliko godina činile nerealnima. Model MG4 bio je ključan u toj strategiji, no kako konkurencija jača, britansko-kineski brend podiže ljestvicu novim, još pristupačnijim modelom. Zove se MG4 Urban i, unatoč imenu koje dijeli s popularnim prethodnikom, riječ je o tehnički potpuno drugačijem automobilu čiji je cilj postati novi prvak isplativosti za obitelji.

Iako naziv 'Urban' sugerira manji gradski automobil, stvarnost je potpuno suprotna. Novi model je zapravo za jedanaest centimetara duži od standardnog MG4, čime čvrsto ulazi na teritorij obiteljskih kompakata.

Njegova misija nije osvajanje uskih gradskih ulica, već pružanje maksimalne prostranosti i opreme za minimalan trošak, čineći električnu mobilnost dostupnijom no ikad.

Foto: mg.co.uk

Pametan potez ili zbunjujuće ime?

Strategija MG-a je jasna: dok se standardni, redizajnirani MG4 pozicionira kao stilski atraktivniji i dinamičniji model sa stražnjim pogonom, MG4 Urban preuzima ulogu neprikosnovenog lidera u kategoriji omjera uloženog i dobivenog. Razvijen je na potpuno novoj platformi E3 koja je optimizirana za prostranost i efikasnost.

Za razliku od brata sa stražnjim pogonom, Urban snagu prenosi na prednje kotače, što je jeftinije rješenje koje ujedno oslobađa više prostora u kabini i prtljažniku.

Ovaj potez omogućuje MG-u da se natječe s novom generacijom pristupačnih električnih vozila poput Citroëna e-C3 ili Renaulta 5, ali s jednim golemim adutom kojeg spomenuti konkurenti ne mogu pratiti.

Glavni adut: Neviđena prostranost u klasi

Ako postoji područje gdje MG4 Urban trenutačno nema premca, to je njegova praktičnost. Prtljažnik nudi nevjerojatnih 479 litara zapremnine, čemu treba dodati i dodatnih 98 litara skrivenog prostora ispod podnice. Ukupno, radi se o kapacitetu koji nadmašuje ne samo sve izravne konkurente, već i brojne automobile iz viših klasa, uključujući i neke kompaktne SUV-ove.

Prostranost se nastavlja i u putničkoj kabini. Zahvaljujući dužem međuosovinskom razmaku i višem krovu, prostor na stražnjoj klupi je izvanredan.

Čak i putnici viši od 185 cm imat će obilje mjesta za koljena i glavu, što je rijetkost u ovoj cjenovnoj kategoriji. Poznati britanski automobilski portal carwow je to slikovito opisao zaključkom da Urban nudi "prostor Renaulta Scenic po cijeni Renaulta 5".

Foto: mg.co.uk

Pogled ispod haube: Što pokreće Urbana?

Ponuda motora i baterija prilagođena je ciljanoj publici koja ne traži ekstremne performanse, već razuman doseg za svakodnevnu upotrebu. Dostupne su dvije verzije:

Comfort Standard Range: Opremljen je LFP baterijom kapaciteta 43 kWh i elektromotorom snage 110 kW (149 KS). Deklarirani doseg prema WLTP ciklusu iznosi oko 323 kilometra.

Comfort/Premium Long Range: Snažnija verzija koristi bateriju od 54 kWh i motor od 118 kW (160 KS), što omogućuje doseg do 415 kilometara s jednim punjenjem.

Brzina punjenja na brzim DC punjačima ide do 87 kW, što znači da će se baterija od deset do 80 posto napuniti za otprilike trideset minuta u idealnim uvjetima. Za kućno ili gradsko punjenje tu je i standardni trofazni punjač od 11 kW.

Vožnja i kvaliteta interijera

U vožnji je MG4 Urban usmjeren prije svega na udobnost. Ne nudi sportski osjećaj i agilnost kao standardni MG4 sa stražnjim pogonom, ali je zato iznimno lagan za upravljanje u gradu. Ovjes je mekši, no na lošijim prometnicama može djelovati pomalo nemirno, a primjetna je i nešto veća buka s ceste pri višim brzinama. Performanse su i više nego adekvatne za obiteljski automobil, s uglađenim ubrzanjem koje olakšava uključivanje u promet.

Unutrašnjost je gotovo identična onoj u redizajniranom MG4, što je pohvalno. Dominira veliki središnji zaslon od 12,8 inča, no MG je poslušao kritike i zadržao fizičke tipke za kontrolu klimatizacije i glasnoće.

Iako je primjetno više tvrde plastike nego u skupljem modelu, ukupni dojam je funkcionalan i moderan, a razina opreme već u osnovnom modelu iznimno je bogata.

Foto: mg.co.uk

Foto: mg.co.uk

Cijena i dolazak u Hrvatsku

Službeni dolazak modela MG4 Urban na hrvatsko tržište očekuje se tijekom proljeća 2026. godine. Iako konačne cijene još nisu formirane, prema najavama s europskih tržišta, početna cijena za Standard Range model trebala bi se kretati oko 27.000 eura, dok bi Long Range verzija stajala otprilike 29.500 eura.

Uzimajući u obzir nevjerojatnu prostranost, bogatu opremu i solidan doseg, MG4 Urban ima potencijal postati jedan od najtraženijih električnih automobila na tržištu.

Iako postoje konkurenti s profinjenijom vožnjom ili luksuznijim interijerom, nijedan ne nudi ovoliko 'automobila za novac'. Za obitelji kojima su prostor i budžet na prvom mjestu, Urban se nameće kao izbor koji će biti teško nadmašiti.