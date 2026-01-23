Bivša manekenka upozorila na novu epidemiju: 'Kruži 100.000 mojih eksplicitnih fotografija'

'STRAŠNIJE NEGO PRIJE' /

Američka mega zvijezda Paris Hilton s demokratskim i republikanskim članicama američkog Kongresa krenula je u borbu protiv takozvane deepfake pornografije.

Predlažu donošenje zakona za zaštitu žrtava pornografije stvorene umjetnom inteligencijom. Dvostranačka inicijativa žrtvama bi dala pravo na tužbu protiv svih onih koji bez njihova pristanka svjesno proizvode, traže, primaju, šalju ili posjeduju seksualno eksplicitne digitalne uratke s namjerom da ih dalje šire i distribuiraju.

'Novi, strašniji način'

"Kad sam imala 19 godina, moj privatni, intimni video podijeljen je sa svijetom bez mog pristanka. Ljudi su to nazivali skandalom. To nije bio. Bilo je to zlostavljanje. U to vrijeme nije bilo zakona koji bi me zaštitili. Nije bilo čak ni riječi koje bi opisale ono što mi je učinjeno. Internet je još bio nov, kao i okrutnost koja je dolazila s njim", rekla je Hilton.

"Ono što se meni tada dogodilo, sada se događa milijunima žena i djevojčica na novi i strašniji način. Prije je netko morao glumiti ili steći povjerenja pa ukrasti nešto stvarno. Sada je sve što je potrebno računalo i mašta nekog stranca. Deepfake pornografija je postala epidemija. Znam da danas postoji više od 100.000 mojih eksplicitnih deepfake fotografija koje je napravila umjetna inteligencija. 100 000 kruži internetom. Nijedna od njih nije stvarna. Nijedna od njih nije snimljena s pristankom", dodaje Paris Hilton.