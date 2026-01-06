Paris Hilton otkrila što misli o Hrvatskoj pa poručila: 'Jedva se čekam vratiti'

Povodom premijere novog dokumentarnog filma “Infinite Icon: A Visual Memoir”, koji će hrvatska publika moći pogledati od 30. siječnja, Paris Hilton (44) dala je intervju za Večernji list u kojem je otvoreno govorila o svojoj karijeri, privatnom životu i izazovima s kojima se suočavala na vrhuncu slave.

Već na početku razgovora slavna poduzetnica i DJ-ica istaknula je koliko joj je Hrvatska ostala u lijepom sjećanju. "Obožavam Hrvatsku, predivna je. Jedva se čekam vratiti", rekla je Hilton.

Foto: Chelsea Lauren/shutterstock Editorial/profimedia

Paris se prisjetila i teških dana s početka 2000-ih, kada je bila jedna od najpraćenijih osoba na svijetu, ali i česta meta medijskih napisa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Bilo mi je jako teško. Mediji su bili okrutni, pogotovo prema ženama poput mene i mojih prijateljica. Htjeli su nas uništiti. Svaki dan je bio borba, ali upravo to me ojačalo", priznala je.

U dokumentarnom filmu, kako kaže, govori i o traumatičnom iskustvu koje se danas naziva revenge porn, ističući da joj je to bilo jedno od najtežih razdoblja u životu.

Glazba ispred svog vremena

Prisjetila se i svog prvog albuma, koji je s godinama stekao kultni status.

"Moj prvi album bio je fantastičan. Danas mnogi kažu da je to jedan od najpodcjenjenijih pop albuma. Tada nisam dobila nikakva priznanja, ali mi je drago da ih sada dobiva", rekla je Paris.

Ranim 2000-ima “pokorila” je glazbenu scenu hitom “Stars Are Blind”, pjesmom koju i danas rado pušta tijekom DJ nastupa.

"Bezvremenska je, pozitivna i sretna. Cijeli album je zabavan i pun energije. Kad god puštam te pjesme kao DJ-ica, publika pjeva, pleše i ludo se zabavlja. Ponosna sam na taj album, bio je ispred svog vremena", istaknula je.

Foto: Chelsea Lauren/shutterstock Editorial/profimedia

Majčinstvo kao najveća životna uloga

Na kraju se dotaknula i privatnog života te majčinstva, koje joj je, kako kaže, potpuno promijenilo prioritete.

"Moja djeca, sin Phoenix i kći London, moj su cijeli svijet", zaključila je Paris Hilton.

POGLEDAJTE VIDEO: Svećenik otkrio kada je pravo vrijeme za raskititi bor: 'Preporučio bi vjernicima da se držimo pravila'